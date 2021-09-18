حكم لقاء ريال مدريد وليفربول لكلوب: أنت محظوظ بالخسارة 3-0 فقط!

تبادل قميصه مع مارسيلو

كشف الحكم الإنجليزي الشهير مارك كلاتنبرج، عن واقعة مثيرة حدثت بينه ويورجن كلوب مدرب ليفربول خلال فترة تواجده مع بوروسيا دورتموند.

كلوب كان في ملعب سانتياجو برنابيو عام 2014، لقيادة دورتموند أمام ريال في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

المباراة انتهت بخسارة كلوب وفريقه بثلاثية نظيفة لصالح ريال الذي كان يدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي عاد مؤخرًا للفريق.

كلاتنبرج حكم هذا اللقاء، نشر في سيرته الذاتية، بعض المقتبسات من غضب كلوب بعد الهزيمة بثلاثية أمام ريال.

وأوضح الحكم الإنجليزي أنه بعد المباراة طلب مارسيلو ظهير أيسر ريال وزوجته صورة تذكارية له للاحتفاظ بها على الهاتف دون نشرها.

طلب المدافع البرازيلي قوبل بالموافقة، حيث التقط صورة معه في غرفة خلع الملابس، ليصعد كلوب أمامهما في تلك اللحظة.

وجاء تعليق المدرب الألماني عندما شاهدهما يلتقطان هذه الصورة:"هذا هو سبب فوزهم علينا، أليس كذلك؟".

وقال كلاتنبرج أن نبرة كلوب لم تكن بدافع السخرية والمزاح، ولكنه كان يتحدث بكل جدية.

ومن جانبه رد الحكم عليه:"أنت محظوظ لأنهم هزموك 3/0 فقط".

وأشار الحكم المعتزل مازحًا في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أنه تجرأ على الحديث بهذه الطريقة لأن المباراة كانت في مدريد ولم تكن في ألمانيا.

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وأكد في نهاية حديثه أن كلوب لا يتقبل الخسارة بسهولة، حيث يكون في غاية السعادة عندما يفوز، ويظهر في حالة من التوتر عندما لا تسير الأمور في صالحه.