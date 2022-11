حكم فضيحة ميلان وتشيلسي .. غضب ضد التحكيم في لقاء تونس وأستراليا

انتهى الشوط الأول من مباراة تونس وأستراليا المقامة حاليًا في استاد الجنوب بتقدم الأستراليين بهدف دون رد سجله ميتشيل دوك برأسه خلال هجمة كانت بدايتها لقطة أثارت الكثير من الجدل في السوشيال ميديا.

الحكم الألماني دانييل سايبرت تسبب في فقدان لاعب وسط تونس إلياس السخيري للكرة بعد أن ارتطم به، لتنتقل الهجمة إلى أستراليا وتُسفر في النهاية عن رأسية تُنتج الهدف الأول.

التوانسة طالبوا الحكم بإلغاء الهدف لأنه كان يجب إيقاف اللعب بعد ارتطام السخيري به لكنه لم يلتفت لمطالبهم أبدًا، وقد أثار ذلك غضب المشجعين على السوشيال ميديا.

Australia ahead after Ellyes Skhiri tripped over the match official. If the ball touches a referee, play is often automatically whistled dead - what's the rule between a player and referee collision?