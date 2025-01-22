بعد الكوارث التحكيمية .. لجنة الحكام تتخذ قرارًا صارمًا بحق حكم مباراة الاتحاد والرائد

الاتحاد هزم الرائد في دوري روشن السعودي

لم تقف لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم صامتة أمام الكوارث التحكيمية التي تسبب فيها الحكم السعودي سامي الجريس وحكم الفيديو عبد الرحمن السلطان خلال مواجهة الاتحاد والرائد ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد هزم الرائد 4-1 وسط جدل كبير يتعلق بالقرارات التحكيمية للحكم الأول وحكم تقنية الـVAR، إذ أجمع خبراء التحكيم على 3 أخطاء حيوية للجريس والسلطان، وهي عدم احتساب ركلة جزاء للرائد ثم عدم احتساب ركلة جزاء للاتحاد وكذلك احتساب هدف الرائد رغم وجود لمسة يد على لاعبه أمير سعيود.

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الإعلامي عبد الرحمن الحميدي أكد عبر برنامجه "برا 18" إيقاف لجنة الحكام للحكمين، جريس والسلطان، لمدة لم يُكشف عنها ولكنها لن تتجاوز الأسبوعين.

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فوز الاتحاد رفع رصيده إلى النقطة الـ40 ليتواجد في الصدارة بجانب الهلال، قبل أن يتقدم الأخير بفارق 3 نقاط عقب فوزه في مباراة الجولة الـ16 أمام الوحدة منتظرًا نتيجة الفريق الجداوي أمام الشباب مساء اليوم.

يُشار إلى أن العديد من جمهور الاتحاد طالبوا الرئيس لؤي ناظر والإدارة بالسير على خدمات الرئيس السابق أنمار الحائلي بطلب حكام أجانب لجميع المباريات في الدوري.