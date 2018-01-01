النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

حكم إنجليزي سابق يطالب بإيقاف محمد صلاح

التعليقات()
Getty Images
هل أدّعى صلاح السقوط؟

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

طالب الحكم الإنجليزي السابق، مارك هاسلي، إيقاف الجناح المصري محمد صلاح بسبب حصوله على ركلة جزاء في مباراة نيوكاسل يونايتد.

وحقق ليفربول الفوز على نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدف الريدز الثاني عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها بعد شد من المدافع الهولندي بول دومييت في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

اختيارات المحررين

غطاس مثل نيمار ويجب إيقافه - ردود أفعال غاضبة على هدف صلاح في نيوكاسل

الحكم السابق، طالب بإيقاف أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بعد حصوله على ركلة جزاء وهمية.

وقال هاسلي في تغريدة الذي اعتزل التحكيم في 2013 عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "شين دايش سوف يشطاط غضبًا عقب مشاهدة هذا الليلة، إذا كان عليّ إيجاد حلاً لهذا الإدعاء بسبب هذا الفعل، فسيكون إيقاف صلاح مباراتين".

وكان المدير الفني شين دايش لنادي بيرنلي، قد هاجم اللاعبين الذي يدعون السقوط داخل منطقة الجزاء، منذ عدة أسابيع.

وكان هاسلي قد أثار الجدل عام 2011، عندما اعترف أنه أنذر لاعبًا طلب منه ذلك من أجل الحصول على إيقاف في اللقاء التالي، ومن ثم اللعب في مباراة ديربي كبيرة في الأسبوع التالي.

الموضوع التالي:
الدوري الإنجليزي| تشيلسي ينفرد بالمركز الرابع بالفوز على واتفورد
الموضوع التالي:
ليس إشبيليه - سيلفا يكشف عن فريقه المفضل في ألعاب الفيديو
الموضوع التالي:
رسميًا - أسامة هوساوي يعلن اعتزاله اللعب نهائيًا
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | بروفايل - منتخب اليمن والمشاركة التاريخية الأولى له
الموضوع التالي:
رسميًا - حسام غالي مديرًا للكرة بالجونة
إغلاق