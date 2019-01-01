حكم أوزبكي لإدارة لقاء الإياب بين الهلال وأوراوا في نهائي آسيا

الهلال يستعد لمواجهات أوراوا الياباني

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا الياباني، في إياب النهائي لدوري أبطال آسيا.

ويواجه الهلال نظيره أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا من أجل التتويج باللقب الغائب عن قلعة الزعيم من زمن بعيد.

ويدير لقاء الإياب بين الهلال والفريق الياباني الأوزبكي فالنتين كوفالينكو، الذي أدار لقاء الهلال مع العين في الرياض خلال دور المجموعات.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن تعيين الحكم العراقي علي صباح لتحكيم مباراة الذهاب السبت المقبل على ملعب "جامعة الملك سعود" بالعاصمة السعودية الرياض.

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وعين الاتحاد الآسيوي كلًا من حيدر عبدالمحسن وأمير داود مساعدين علي صباح.