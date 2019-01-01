حكاية نهائي دوري الأبطال | تأكيد الاحتلال المدريدي لأوروبا

لم يعد يفصلنا سوى ساعات على اللقاء الأهم في موسم الأندية الأوروبية، عندما يتقابل الثنائي الإنجليزي ليفربول وتوتنهام على أرضية ملعب "واندا متروبوليتانو" لتحديد هوية بطل دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أو بالأحرى ليُكشف النقاب عن أول بطل غير إسباني منذ عام 2014.

ومع ختام فقرات "حكاية نهائي دوري الأبطال".. سنلقي معكم الضوء على حكاية نهائي كان من المفترض أنه مباراة متكافئة، لكن على أرض الملعب لم يكن الأمر كذلك، بل في شوطها الثاني بدت وكأنها مباراة من طرف واحد.

حكاية اليوم. عن نهائي نسخة 2016-2017، تلك النسخة التي شهدت تأكيد الاحتلال المدريدي بقيادة زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو للقارة العجوز، وكالعادة، لم يسلم صاروخ ماديرا في وصف "المنتهي"، وهذه المرة، لندرة أهدافه على مستوى الكأس ذات الأذنين.

آنذاك. اكتفى الدون بتسجيل هدفين فقط بداية من دوري المجموعات وحتى ضربة بداية مواجهة ذهاب الدور ربع النهائي، واحد منهما سجله في مرمى فريقه الأصلي سبورتنج لشبونة في افتتاح المجموعات، والآخر في لقاء الجولة الثانية في شباك بوروسيا دورتموند، بعدها دخل في مرحلة صيام تهديفي في 6 مباريات متتالية، لم يستكشف خلالها شباك المنافسين.

حينما تكون الصورة بألف كلمة.. 📸 pic.twitter.com/OKcL6mJvst — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 1, 2019

وفي الوقت الذي كان يعاني فيه على مستوى التسجيل في الأبطال، كان الريال يسير بخطى ثابتة على مستوى الليجا، وأيضا في الأبطال، بالحفاظ على صدارة الدوري وكذا المضي قدما في رحلة الدفاع عن ذات الأذنين، باحتلال المركز الثاني في المجموعة السادسة، متأخرا بنقطتين عن أسود الفيستيفاليا، ثم أزاح نابولي بخبرة السنين من دور الـ16 بالفوز على رجال ساري ذاهبا وإيابا بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين.

وفي الوقت المناسب، ظهرت قيمة رونالدو عندما حل فريقه ضيفا على ملعب "آليانز آرينا" لمواجهة البايرن في ذهاب الدور ربع النهائي، ليتقمص دور البطل، بتسجيله هدفي الفوز على العملاق البافاري، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين لهدف، وواصل تعمله في إياب "البيرنابيو" بتسجيل هاتريك في سهرة الانتصار برباعية مقابل اثنين.

ومع أول موعد بعد مذبحة البايرن، أضاف أتليتكو مدريد لقائمة ضحايا، ليصبح الأكثر تسجيلاً في تاريخ البطولة في الأدوار الإقصائية، بواقع 8 أهداف في 3 مباريات متتالية، فقط أخذ استراحة المحارب في مباراة إياب نصف النهائي ضد الهنود الحمر، التي لم تؤثر الخسارة فيها بنتيجة 2-1 على ترشح الفريق للمباراة النهائية.

في الجهة الأخرى، كان فريق المدرب ماسيميليانو أليجري يستنسخ ما فعله عام 2015، بتجاوز دوري المجموعات بسهولة، بتصدر المجموعة التي كانت تضم معه إشبيلية، دينامو زغرب وليون، ثم أزاح بورتو بأقل مجهود من دور الـ16، بالتغلب عليه في الذهاب بهدفين نظيفين ومثلهما في إياب "الدراجاو".

حتى عندما أوقعته القرعة في وجه البرغوث ليو ميسي ورفاقه، افترسهم فريق السيدة العجوز في تورينو بثلاثية دون رد، وفي الإياب اكتفى بالتعادل السلبي، ليضرب موعدًا مع موناكو بقيادة كيليان مبابي وفالكاو وبقية المجموعة التي حققت لقب الليج1 في ذلك الموسم، وأيضا بدون عناء، فاز اليوفي في ذهاب "لويس الثاني" بنتيجة 2-1، وعلى ملعبه 2-1.

كما أشرنا أعلاه. كانت التوقعات قبل المباراة 50% لكل فريق، نظرًا للصورة التي رسمها لنفسه الفريق الإيطالي في هذه النسخة، كفريق غير قابل للهزيمة، كما أن أحداث الشوط الأول أثبتت ذلك، بتكافؤ في كل شيء، بما في ذلك النتيجة بانتهاء الشوط الأول بهدف كريستيانو مقابل الهدف الأجمل الذي سجله ماريو ماندجوكيتش.

بطل دوري أبطال أوروبا 2019 سيكون ــــــــــــــــــــــ؟ pic.twitter.com/Wd9RshIedK — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 31, 2019

لكن في الشوط الثاني، لا أعرف يعرف ماذا حدث بالضبط، فيما بعد اُكتشف أن بونوتشي افتعل مشكلة مع المدرب أليجري في غرفة خلع الملابس بين الشوطين، لتظهر المباراة بشكل مختلف في شوطها الثاني، بسيطرة وهيمنة وإيجابية من الريال، مقابل استرخاء وحالة لا مبالاة من قبل الفريق الإيطالي، انتهت بكابوس استقبال شباك بوفون لثلاثة أهداف دفعة واحدة، واحد منهم بتوقيع رونالدو كثاني أهدافه في المباراة، وهدفه الـ12 في البطولة، وهدف لكل من كاسيميرو وآخر للبديل ماركو أسينسيو، ليؤكد ريال مدريد أحقيته في احتلال أوروبا لعام آخر، بعد القبض على الكأس الحادية عشر بمساعدة ركلات الجزاء أمام أتليتكو مدريد عام 2016.