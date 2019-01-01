حكاية من الكلاسيكو - ريال مدريد يضطر لمواجهة برشلونة خارج ملعبه في الدوري الإسباني

برشلونة واجه ريال مدريد مرتين في الدوري ولكن خارج ملعب الملكي

رغم أنّه من المعتاد أن تكون مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في ملعب "كامب نو" أو "سانتياجو برنابيو" في الدوري الإسباني، إلا أنّ هناك فترة اضطر الملكي لخوض مباراته خارج دياره.

ولم يخض ريال مدريد الكلاسيكو على أرضه في مناسبتين، عامي 1946 و1947 واضطر للعب على "ميتروبوليتانو"، ملعب أتلتيكو مدريد والذي أصبح الآن معروف باسم "واندا ميتروبوليتانو" .

والسبب وراء ذلك هو أنّ الملكي كان يبني ملعب "البرنابيو" والذي كان معروفًا وقتها باسم "تشامارتن الجديد" ولم يتم افتتاحه سوى في ديسمبر 1947 واضطر لخوض جميع مبارياته في ميتروبوليتانو.

وكان اللقاء الأول في 1 ديسمبر عام 1946، وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين لهدف، في موسم حقق فيه إشبيلية اللقب وحل برشلونة ثانيًا والبلانكوس في المركز الرابع.

أما المباراة الثانية، فجاءت في 12 أكتوبر عام 1947، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله في موسم حصد أتلتيك بلباو فيه اللقب، وحل برشلونة رابعًا وريال مدريد في المركز الثامن.

وكان آخر مباراة جمعت بين الفريقين خارج "كامب نو" أو "سانتياجو برنابيو" في نهائي كأس الملك عام 2014 وانتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1.

جدير بالذكر أنّه بسبب الأزمة الحالية في كتالونيا وتأجيل الكلاسيكو في وقت سابق طُرح إمكانية خوض الكلاسيكو في أرض محايدة ولكن لم يتم تنفيذ القرار.