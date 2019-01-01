حكاية من الكلاسيكو - الحكم يرغب في إنهاء مواجهة ريال مدريد وبرشلونة مبكرًا

"في هذا الوقت كانت مباريات الكلاسيكو أكبر ضغط عصبي على الحكام"

من الطبيعي في مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، حدوث مشادات وخلافات وأن يكون الحكم، أيًا كان اسمه، موضع انتقاد ومراقبة من الجميع.

ومن بين مباريات الكلاسيكو، اتسمت فترة تولي جوزيه مورينيو تدريب الملكي وبيب جوارديولا تدريب البلوجرانا بالكثير من المشاحنات والشجار والبطاقات أيضًا، وكان أبرز هذه المباريات في 2010 حينما خسر ريال مدريد بخماسية نظيفة في أول مباراة لهم تحت قيادة "سبيشال وان".

تحدث جونزاليس أوتورالدي، حكم مباراة برشلونة وريال مدريد في 2010، عن كواليس اللقاء والحوار الذي دار بينه وبين متوسط ميدان البلوجرانا، أندريس إنييستا.

وقال أوتورالدي في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لن أنسى هذه المباراة، وفي دقائقها الأخيرة، ففي هذا الوقت كانت مباريات الكلاسيكو أكبر ضغط عصبي على الحكام"

وتابع: "حينما عرقل سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، ليونيل ميسي، هداف برشلونة، وحصل على البطاقة الحمراء، انفجر ملعب "كامب نو" وظل الشجار مستمرًا داخل البساط".

وواصل: "إنييستا جاء لي وقال لي "إوتور.. هذا الكلاسيكو، استمتع" لقد كان شخصًا رائعًا للغاية ومن الطبيعي أن يكون أكثر اللاعبين حبًا واحترامًا في إسبانيا".

وأكد: "كانت أفضل لحظاتي في اللقاء حينما أطلقت صافرة النهاية وعرفت أنّ المباراة انتهت أخيرًا".

ولكن الصحيفة أشارت إلى أنّ أوتورالدي دفع الثمن غاليًا، إذ حُرم بعد ذلك من تحكيم الكلاسيكو في نهائي الكأس، رغم كونه المرشح الأول، لكن تأثير هذه المباراة لم ينتهي أبدًا.