حكاية مصرية| أخر تتويج "إفريقي" للزمالك.. عندما لعب الإمبراطور بقدم واحدة

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عبده الليثي فيسبوك تويتر

اقترب الزمالك من العودة مجددًا من الظهور على منصات التتويج الإفريقية في الموسم الحالي بعد الوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية في الموسم الحالي.

زمن بعيد مر على جماهير الزمالك دون الفرحة الإفريقية، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريفيا 2002 والسوبر الإفريقي 2003.

ترغب الجماهير البيضاء التي ظلت وفية لناديها رغم التقلبات الذي مر بها، واستمرت في مساندته طوال هذه السنوات العجاف دون الظهور على المنصات الإفريقية.

ونرصد لكم ضمن سلسلة "حكاية مصرية"، أخر ظهور للزمالك على منصات التتويج الإفريقية الذي ظل غائبًا عنها أكثر من 15 عامًا.

دوري أبطال إفريقيا 2002

تصدر الزمالك مجموعته وقتها برصيد 13 نقطة التي تواجد بها كلًا من أسيك ميموزا والترجي التونسي وكوستا دو سول، حيث حقق الأبيض الفوز في 4 مباريات وتعادل في واحدة أمام الفريق التونسي وهزيمة أمام أسيك.

وواجه الزمالك في نصف النهائي مازيمبي الكونغولي، حيث تعادل ذهابًا خارج الأرض بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق الزمالك فوزًا ثمينًا بهدفين دون رد في ستاد القاهرة.

وفي النهائي عاد الأبيض بتعادل سلبي ثمين أمام الرجاء البيضاوي المغربي، ليفوز بهدف دون رد بأقدام تامر عبدالحميد في لقاء الإياب باستاد القاهرة.

السوبر الإفريقي 2003

وصعد الزمالك للعب السوبر الإفريقي أمام الوداد المغربي، حيث أقيمت المباراة في ستاد القاهرة بصفة الزمالك بطل دوري أبطال إفريقيا.

حقق الأبيض الفوز في هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز أهداف الزمالك محمد عبدالواحد وحازم إمام الذي لعب مصابًا بإصابة قوية في القدم اليمنى وتحامل على نفسه، وسجل الثالث عبدالحليم علي.

فهل يعود الزمالك مجددًا إلى منصات التتويج الإفريقي، حاملًا لقب الكونفدرالية الإفريقية العام الجاري أمام نهضة بركان المغربي؟.