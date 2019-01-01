حكاية سعودي - أصحاب أول إنجاز في مونديال الشباب وأبرز لاعبي الجيل الحالي

جمع الأخضر 6 نقاط ليتأهل كثاني للمجموعة ليواجه منتخب البرازيل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أقيمت نسخة وفي مونديال كولومبيا 2011 وشهدت تواجد عربي ثنائي تمثل في منتخب السعودية ومصر فقط.

الأخضر السعودي الشاب وقع في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات كرواتيا وغواتيمالا ونيجيريا حيث واجههم على الترتيب.

هذه النسخة شهدت تأهل المنتخب السعودي للمرة الأولى في تاريخ مونديال الشباب إلى دور الـ16 وتخطي حاجز دور المجموعات.

وكان ذلك بفضل تواجد جيل مميز مع اللاعبين أغلب متألق حاليًا في الكرة السعودية مع مختلف الأندية.

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الأخضر حينها تغلب على كرواتيا بثنائية ياسر الفهمي وفهد المولد، ثم حقق فوز جديد على حساب غواتيمالا بسداسية قبل أن يخسر أمام نيجيريا بثنائية.

وجمع الأخضر 6 نقاط ليتأهل كثاني للمجموعة ليواجه منتخب البرازيل وينتهي الحلم المونديال ويخسر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ونتج عن هذه النسخة بروز عدد من النجوم والذين يعتبرون أعمدة المنتخب السعودي حالياً ويتقدمهم فهد المولد وياسر الشهراني ومعتز هوساوي وسالم الدوسري ومحمد آل فتيل وعبدالله عطيف والحارس فواز القرني.

دور الـ16 حاجز المنتخب السعودي في تاريخ مشاركاته بمونديال الشباب

قائمة المنتخب السعودي حينها ضمت21 لاعبًا تحت قيادة المدرب الوطني خالد القروني، حيث يتقدم القائمة ثلاثي حراسة المرمى عبد الله السديري وفواز القرني وفواز الخيبري، في حين حضر في خط الدفاع صالح القميزي، ومحمد آل فتيل، وعبد الله الحافظ، وعلي الزبيدي، وياسر الشهراني، ومعتز هوساوي.

أما في وسط الميدان فيحضر فيه سالم الدوسري، وعبد العزيز العازمي، وعبد الإله النصار، ومعن الخضري، وعبد الله عطيف، ومصطفى بصاص، وياسر الفهمي، وإبراهيم الإبراهيم، وأخيرا في خط الهجوم يحضر كل من يحيى دغريري، وفهد الجهني، ومحمد مجرشي، وفهد المولد.