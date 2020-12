حكاية ديربي مانشستر - مباراة المتعة التي تحولت لعداوة بسبب التصنيف

يستعد مانشستر سيتي لأن يحل ضيفًا ثقيلًا على مانشستر يونايتد يوم غد السبت، في مباراة تجمع بينهما لحساب الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز ولها أهمية استثنائية معتادة للطرفين.

عداوة كبيرة أيضًا بين جمهور الفريقين واللاعبين وزاد منها تواجد الثنائي مورينيو وجوارديولا وعداوتهم الشهيرة منذ سنوات عدة قبل رحيل البرتغالي وقدوم أولي سولشاير، ولكن ما سر هذا الكره بين الناديين؟

انطلقت مباريات الديربي في 12 نوفمبر 1881 عندما استضاف مانشستر سيتي، الذي كان معروفًا وقتها باسم سينت ماركس، نظيره مانشستر يونايتد، المعروف وقتها باسم نويتن هيث، ليفوز الشياطين الحمر بثلاثية نظيفة.

لم يكن هناك أي عداوة بين الناديين في بداية الأمر وكانت المباراة تعرف باسم "مباراة المتعة" داخل المدينة واستمر الأمر حتى عام 1888 عندما انضم مانشستر يونايتد للنسخة المصغرة من الدوري الإنجليزي وقتها بدون مانشستر سيتي رغم أنه كان بطل كأس مانشستر لهذا العام.

المباراة الأولى بين الناديين في دوري الدرجة الأولى كانت عام 1906 في لقاء تخطت إيراداته 1000 جنيه استرليني والذي كان رقمًا كبيرًا وقتها.

ازداد الأمر اشتعالًا بعد أن تعرض مانشستر سيتي لأزمة مالية كبيرة نتج عنها الاستغناء عن العديد من اللاعبين عام 1906، انتقل أربعة منهم لمانشستر يونايتد ليحقق الشياطين الحمر لقب دوري الدرجة الأولى.

