حكايات منسية - عندما اقترب رونالدينيو من أسكتلندا وتلاشى الحلم ليأتي الأجمل

سيناريوهات الحياة تبدو سينمائية أحيانًا

في عام 2001 ، كان رونالدينيو الشاب الذي حيّر العالم على وشك الانتقال من جريميو إلى سانت ميرين الأسكتلندي قبل باريس سان جيرمان، حيث أن الوضع كان يشير أننا في غضون 24-48 ساعة من إبرام الصفقة".

في 30 مارس 2001، رن الهاتف في مقر سانت ميرين وهو نادي كرة قدم اسكتلندي صغير وليس أحد المنافسين على لقب الدوري الاسكتلندي الممتاز، إنه ليس بالأمر الغريب ستغلق نافذة الانتقالات المحلية في الحادي والثلاثين من نفس الشهر، أو بعد يوم واحد فقط من تلك المكالمة.

وبالتالي فقد حان الوقت لإبرام الصفقات، وسحب السعر، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب. النشاط المعتاد في الساعات الأخيرة من الميركاتو، حتى في الخارج، في ذلك اليوم، هناك شخصية معينة في الطرف الآخر من الهاتف. اسمه إيريك لوفي، إنه أحد وكلاء رونالدينيو، وهو أحد المستشارين ولديه عرض مغري: ماذا لو جاء البرازيلي ليلعب معك؟

الأمر يبدو لطيفًا بعض الشيء، ويبدو كوميديًا بالنظر إلى ما وصل له النجم البرازيلي فيما بعد، لكن كل هذا صحيح وحدث بالفعل وكان قريبًا من أن يتم لولا بعض التفاصيل، منذ عشرين عامًا بالضبط ، في سن 21 عامًا فقط، كان رونالدينيو على وشك أن يصبح لاعب كرة قدم مع سانت ميرين.

انتقل غريب من باريس سان جيرمان والسير نحو قمة أوروبا إلى سانت ميرين حيث "كرة القدم العشوائية"، انتقال فوضوي بلا معنى على ما يبدو، ولكن من تلك المكالمة الهاتفية ينشأ سيل من المشاعر وتبدأ الحكاية الأغرب في مسيرة رونالدينيو على الإطلاق.

هناك أيضًا الموافقة المقنعة على اللاعب الذي سيفوز بالكرة الذهبية مستقبلًا، والتي كانت في ذلك الوقت في قلب قضية سوق معقدة بين جريميو وباريس سان جيرمان، من البرازيل إلى بضعة آلاف من المعجبين بمنتزه سانت ميرين، "شارع الحب" السابق الذي سيعاد افتتاحه في عام 2009.

هو مرفق مبهج يقع في بيزلي، وهي مدينة يزيد عدد سكانها قليلاً عن 70 ألف نسمة، تلك التي بدأت من خلالها القصة التي لم تتم في نهاية المطاف، ولكنها بقيت مثيرة للعواطف والجدل.

في غضون ذلك، من الممكن أن نشرح بشكل أفضل سياق هذا المزيج الذي يبدو سخيفًا. في هذه الأثناء، لوفي من مواليد بيزلي ومن مشجعي سانت ميرين، وهنا بدأ كل شيء في اتخاذ مخططات متقدمة، ومن ثم فإن قيادة القديسين (أو الأصدقاء) يبحثون بشدة عن مهاجم يمكنه مساعدة الفريق على الخروج من المستويات الضحلة والترتيب المتراجع.

لذلك فهو يهدف علنًا إلى الحصول على اسم قادم بقوة لتدعيم خط الهجوم، على الأقل بالنسبة للإمكانيات الاقتصادية للنادي، من بين أمور أخرى نتحدث عن النجم السابق من بريشيا كاديت، والنيجيري أموكاتشي وكذلك بيني كاربوني. في النهاية، يبدو أن النجم الصحيح هو بيبيتو.

بيبيتو كان شريك روماريو في كأس العالم بأمريكا قبلها بـ 7 سنوات، إنه معروف في جميع أنحاء العالم، لكنه بلا فريق بعد أن لعب أيضًا في اليابان يقول نعم لسانت ميرين، ولكن عندما يعرض عليه النادي تجربة أداء لاختبار حالته الفنية والبدنية، فإنه يرفض بسخط، وكل شيء ينتهي في تلك اللحطة.

— St Mirren FC (@saintmirrenfc) March 21, 2019

وهكذا، بشكل مفاجئ، ولدت عملية رونالدينيو. الذي لم يصبح بعد النجم المبهر لباريس سان جيرمان وبرشلونة وسيليساو، لكنه بدأ بالفعل في بناء سمعة مميزة في أوساط كرة القدم الأوروبية، حيث يتم استدعاؤه بانتظام من قبل المنتخب الوطني الذي فاز معه بكوبا أمريكا قبل عامين.

حينها، سجل هدفًا رائعًا ضد فنزويلا. وهو عمليًا بالفعل لاعب في باريس سان جيرمان، حتى لو كان العقد المسبق المثير للجدل الموقع مع الفرنسيين موضع اعتراض شديد من قبل جريميو الذي جاء لخوض معركة قانونية شرسة.

المشكلة بشكل رئيسي في فرنسا، كما هو الحال في الغالبية العظمى من البلدان الأوروبية، تم إغلاق نافذة السوق الشتوية منذ فترة طويلة، وبالتالي فإن رونالدينيو لن يخاطر بعدم القدرة على اللعب لبضعة أشهر. إذن ها هي الفكرة؟ دعونا نوقفها حتى نهاية الموسم في سانت ميرين، وبعد ذلك ستكون باريس.

في 30 مارس 2001، عندما التقطوا الهاتف في بيزلي، لا يمكنهم الاقتراب من إحدى اللحظات الأكثر شهرة، وإن لم تكن منتهية، في تاريخ النادي الذي يزيد عن 100 عام. نادٍ صغير، به عرض صغير: ثلاثة كؤوس اسكتلندية، آخرها عام 1987.

والآن يمكن لرونالدينيو ارتداء الأبيض والأسود. هندري، المدير الذي راسل بيبيتو محاولًا إقناعه بالانضمام إلى النادي قبل أيام قليلة فقط، هذه المرة الأمور تبدو أفضل، وهو يعمل بلا كلل حتى تتم العملية الرائعة.

"الوكيل كان من مشجعي سانت ميرين - قال لصحيفة" ذا صن "لاحقًا - وأخبرنا أنه تواصل مع باريس سان جيرمان، وسأل الفرنسيين عما إذا كانوا على استعداد لترك رونالدينيو في اسكتلندا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الموسم.

في نفس الساعات تظهر العقبات الأولى رغم الموافقة الأولية بين الطرفين، يعيق جريميو الطريق ولا يفعل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الكثير لتسريع الأمور، 30 مارس يصبح 31، والمهلة تقل والأمور تقترب من نهايتها.

لم يتبق سوى ساعات قليلة على انتهاء السوق الاسكتلندي، الممتد لمنتصف الليل، يجب أن نسرع ​، لكن العملية لم تفتح بعد، الأمل يتلاشى مع اقتراب النهاية. هناك عدد كبير جدًا من المستندات اللازمة، والوقت المتاح قليل جدًا، مع مرور الوقت، يدرك الجميع للأسف أن حلم رونالدينيو بسانت ميرين قد تلاشى في الهواء.

"أود أن أقول إننا وصلنا في غضون 24-48 ساعة من إبرام الصفقة - يتذكر هندري - لقد كنا قريبين حقًا. ستصبح واحدة من أروع الانتقالات التي شهدتها كرة القدم على الإطلاق. كانت سلسلة من الظروف الفريدة: حقيقة أنه لم يكن يلعب، حقيقة أنه كان لاعبًا في باريس سان جيرمان لأنه وقع عقدًا مسبقًا.

حكايات منسية - حين كاد رونالدينيو ينضم إلى إنتر

في النهاية لم يتم الأمر لذلك السبب، وانضم رونالدينيو إلى باريس سان جيرمان ومنه إلى برشلونة حيث الانفجار العظيم، والحقبة التي يتحاكى عنها كل من عشق كرة القدم وصادفها في ذلك الوقت، ثم ميلان، ثم العودة إلى البرازيل في مسيرة كانت تستحق أكثر من ذلك..