حكايات منسية - حين رفض نيوكاسل التعاقد مع زيدان

إلى كل من سيبدأ متابعة تيوكاسل بعد الاستثماري السعودي.. هل تعلم أن النادي قد رفض زيدان منذ حوالي 25 عامًا؟

الكثير من الجماهير العربية ستبدأ في الوقت الحالي متابعة نيوكاسل يونايتد وأخباره بعد الاستثمار السعودي، والعديد من مشجعي كرة القدم في نهايات التسعينات وبدايات الألفية قد شجعوا النادي بسبب حقبته التاريخية مع ألان شيرار، ولكن هل يعلم هؤلاء وهؤلاء أن زين الدين زيدان كان قريبًا من ارتداء قميص الفريق يومًا ما؟

نعم ما قرأته صحيح، نيوكاسل فوّت على جماهيره فرصة رؤية زين الدين زيدان بقميص الفريق، بالطبع لا أحد يقرأ المستقبل، ولكن العبقرية هي في استباط ما قد يحدث بناء على معطيات الحاضر.

العنوان اليوم سيكون رفض نيوكاسل يونايتد أسطورة ريال مدريد زين الدين زيدان، حينها لم يكن زيدان قد أصبح أسطورة ولا لعب لريال مدريد من الأساس، ولكن أين العين الثاقبة؟

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الزمان عام 1996، والحدث هو أن زين الدين زيدان قد بزغ نجمه مع بوردو الفرنسي، وبدأ يخطف أنظار العديد من الأندية التي تبحث عن لاعبين جدد وسط كوكبة النجوم في هذه الفترة.

وفي تقرير أصدرته ماركا الإسبانية، اتضح أن الفرصة الذهبية قد ضاعت على الفريق الإنجليزي، حيث رفض نيوكاسل يونايتد على ما يبدو فرصة التعاقد مع زين الدين زيدان من بوردو في عام 1996.

في ذلك الوقت تواصل بالفعل إداريي نيوكاسل مع الفريق الفرنسي من أجل ضم زيدان، ولكن الأمور لم تتم في النهاية لسبب قد يبدو جنونيًا بالنظر إلى ما حققه زيدان بعدها.

رفض نيوكاسل زيدان وادعى أنه لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية، في الوقت الذي كانوا فيه يتنافسون على لقب الدوري الممتاز ويحتاجون إلى لاعبين أكثر جودة. نعم ما قرأته صحيح.

وكشف أحد الوكلاء في ذلك الوقت أنه عرض زيدان على نيوكاسل في ذلك التوقيت مقابل حوالي مليون ونصف المليون يورو فقط، ولكن النادي رفض دفع هذا المبلغ لجلب الموهبة الفرنسية.

بعدها انتقل زيدان إلى يوفنتوس ، ثم انتقل إلى ريال مدريد في 2001 كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق مقابل 65 مليون يورو.

القصة الكاملة.. متى يعود الدوري الإنجليزي؟

التاريخ مليء بمثل هذه القصص، وبقصص أخرى تعاقدت فيها بعض الأندية مع مواهب متوسطة خشية أن يتركوهم ثم يصبحوا نجومًا فيما بعد، وبين هذا وذاك، لن ينتهي الجدل أبدًا.