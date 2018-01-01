حكايات الدوري الإنجليزي (13) - مدافع ليفربول : حزين لكسر قدمين مهاجم مانشستر أردت تحطيم واحدة فقط!

قصة جديدة تعكس العداوة الشديدة بين يونايتد وليفربول



تعد مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول، من أشهر المواجهات في الكرة الإنجليزية بالعصر الحديث، وإن لم تكن الأشرس لما تشهده من صراع محتدم داخل الملعب بين لاعبي الفريقين.

العديد من الإلتحامات والتدخلات العنيفة التي تتسبب في بعض الأحيان بمشاهد دامية غير مستحب رؤيتها بملاعب كرة القدم، تعكس الكراهية الشديدة بين الطرفين.

ومع إنطلاق موقعة جديدة بين الريدز والشياطين الأحد القادم نستعرض واحدة من أشهر قصص الإصابات بمباريات الفريقين..

الضحية أندي كول

هذه المرة كان الضحية المهاجم الإنجليزي أندي كول، حيث تعرضت قدميه للكسر في إحدى مواجهات يونايتد وليفربول عام 1996.

الغريب أنها كانت مجرد مباراة للفريق الرديف، حيث لم تحمل أهمية كبيرة لأي منهما، ولكن ذلك لم يمنع نيل رودوك مدافع ليفربول من كسر قدمي كول.

شن مهاجم مانشستر هجوما عنيفا على لاعب الريدز قائلا:"يقول أنه لعب على الكرة ولكني كيف يبدو ذلك منطقيا عندما أكون على بعد 3 ياردات منه".

وأضاف:"كنت ذاهب للحصول على الكرة من بول سكولز قبل أن أرى نفسي طائرا في الهواء، إذا تكررت هذه الإلتحامات في كل مرة سيتعرض جميع اللاعبين لإصابات عنيفة تهدد مسيرتهم".

ندم غريب من نوعه

بعد تسببه في إصابة كول وإبتعاد المهاجم المنضم وقتها لمانشستر يونايتد بـ7 مليون جنيه إسترليني عن الملاعب 3 أشهر، حاول رودوك تهدئة الأجواء.

قال انه كان يرى بإمكانه الحصول على الكرة، لا أعتقد أنني السبب في إصابته بل الطريقة الخاطئة التي سقط بها على الأرض.

وبعد مرور أعوام طويلة خرج مدافع ليفربول في مقطع فيديو لأحد المواقع الإنجليزية، يؤكد انه كان يقصد إصابة كول مكذبا تصريحاته السابق.

يقول رودوك عن الواقعة:"لم أقصد كسر كلتا قدميه، أردت كسر واحدة منهم فقط لقد قمت بتحطيمه".

وتابع:"أعلم أنه ليس أفضل أو أذكى تصرف ممكن للاعب كرة قدم ولكنه شعورا عظيما".