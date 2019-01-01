حكايات الدوري الإنجليزي (12) – لماذا تكره جماهير مانشستر يونايتد جيرارد؟

تعرف على أسباب كره جماهير مانشستر يونايتد الكبير لستيفين جيرارد

فيسبوك تويتر علي رفعت

ستيفين جيرارد هو واحد من أهم لاعبي فريق ليفربول على مدار تاريخه، فإذا استبعدنا حقيقة عدم حصوله على بطولة الدوري الإنجليزي رفقة الريدز، فجماهير الأنفيلد روود ومن حضر نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول لن يسنوا أبدًا كيف قاد الفريق لقب التأخر بثلاثة أهداف نظيفة أمام أي سي ميلان لفوز.

جيرارد ستظل جماهير ليفربول تحبه وتحترمه وتصنفه ضمن أساطير النادي، لكن على النقيض تمامًا، فأسطورة الريدز لا يلقى أي احترام من قبل جماهير مانشستر يونايتد، بل يتم وضعه في خانة الأكثر كرهًا من قبل محبي الشياطين الحمر، فما سبب تلك المشاعر؟

بداية العداوة

لا تحتاج جماهير مانشستر يونايتد لأسباب واضحة من أجل كره ستيفين جيرارد، فهو في النهاية واحد من لاعبي الفريق الخصم، وأي خصم فستيفين كان من نجوم ليفربول العدو الأكبر ليونايتد في الدوري الإنجليزي.

فزعامة إنجلترا دومًا كانت محل نزاع بين الفريقين، وبعد فترة فيرجسون والتفوق الأخير ليونايتد على ليفربول في عدد الألقاب المحلية، أصبح الصراع على عدد الألقاب الأوروبية بين كلاهما.

تصريحات جيرارد

ستيفين جيرارد نفسه لا يخفي كرهه لمانشستر يونايتد، فقائد ليفربول المعتزل سبق وأن صرح أنه يفضل حصول غريمه في المدينة إيفرتون على الدوري بدلًا من مانشستر يونايتد.

ذلك التصريح لم يكن الوحيد الذي أظهر فيه جيرارد الكره والبغض لمانشستر يونايتد حيث أكد في أكثر من مناسبة أنه لديه كل قمصان الفرق التي لعب أمامها، لكن لن يدخل قميص الشياطين الحمر لمنزله أبدًا، كما أنه لن يبدل قميص مع لاعب من لاعبي الأولد ترافورد.

احراج طفل

نجم ليفربول سبق له وأن رفض توقيع أوتوجراف من أجل أحد الأطفال لأنه فقط كان يرتدي قميص مانشستر يونايتد وقت أن طلب منه توقيعه.

تلك الواقعة تحديدًا تسببت في الكثير من المشاكل لجيرارد الذي نال نقد كبير من بعدها لرفضه طلب طفل صغير.

دوري 2009/2010

قبل نهاية تلك البطولة بجولة وحيدة كان تشيلسي يواجه ليفربول، والبلوز مستمرين في سباق اللقب مع نظيرهم مانشستر يونايتد، وأمل الشياطين الحمر الوحيد في تحقيق اللقب كان تعثر نجوم الستامفورد بريدج أمام الريد.

النصف ساعة الأولى من المباراة مرت بكل سلاسة ويبدو أن ليفربول سيوقف انتصارات تشيلسي، لكن جيرارد فجأة مرر كرة خاطئة لدروجبا الذي لم يتوانى في تسجيل الهدف الأول للبلوز.

الهدف الثاني جاء بعد أقل من 20 دقيقة عن طريق أنيلكا، وتبقى ليونايتد وتشيلسي جولة وحيدة فاز فيها كل منهما وتوج البلوز باللقب، واعتبرت جماهير يونايتد جيرارد متواطئ في التلاعب بنتيجة مباراة الريدز أمام تشيلسي.