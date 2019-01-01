حكايات أمم إفريقيا - منتخب مصر وعقدة الـ27 عامًا وقذيقة طاهر أبو زيد

جول يرصد لكم حكايات من تاريخ كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

عقدة استمرت 27 عامًا، منتخب مصر لم يتمكن من بلوغ نهائي كأس الأمم الإفريقية بنظامها الجديد "المجموعات" منذ أن كانت تُلعب بـ4 منتخبات فقط.

منتخب مصر حقق البطولة في أول نسختين لها، 1957 التي أقيمت في السودان والثانية 1959 والتي أقيمت على أرضه ولكن عند اتحادها مع سوريا تحت مسمى "الجمهورية العربية المتحدة".

استمر غياب منتخب مصر عن نهائي البطولة لمدة 27 عامًا، وفشل أيضًا عندما أقيمت على أرضه ووسط جماهيره عام 1974 واكتفى بالحصول على المركز الثالث.

وجاء كسر العقدة في بطولة 1986 عندما استضافت مصر البطولة بمشاركة 8 منتخبات مقسمين على مجموعتين، حيث كانت مجموعة الفراعنة تضم كلًا من ساحل العاج والسنغال وموزمبيق، والمجموعة الثانية الكاميرون والمغرب والجزائر وزامبيا.

منتخب مصر تلقى صدمة قوية بالهزيمة أمام السنغال في بداية اللقاءات بهدف دون رد، ولكن حقق الفوز في مباراتي الجولة الثانية والثالثة على ساحل العاج بهدفين دون رد وموزمبيق بنفس النتيجة، ليتأهل بفارق الأهداف رغم تعادله في النقاط مع ساحل العاج والسنغال.

تأهل الفراعنة لمواجهة المغرب وصيف المجموعة الثانية في المباراة التي اتسمت بالصعوبة ولكن جاءت الابتسامة عن طريق قدم طاهر أبو زيد اليسرى ليخطف فوزًا صعبًا على حساب أسود الأطلس.

مواجهة نهائية أمام الكاميرون تنتهي في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليتجه الفريقين إلى ركلات المعاناة الترجيحية والتي ابتسمت للفراعنة بعد انقاذ ثابت البطل لركلة هامة ومن بعده إهدار لاعب الكاميرون لكرة أخرى ليتوج منتخب مصر بالبطولة بعد غياب 27 عامًا.