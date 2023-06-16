حقيقة معاقبة نجولو كانتي بسبب الانتقال المرتقب إلى الاتحاد

حسم ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، قراره النهائي بشأن استبعاد متوسط الميدان نجولو كانتي، من قائمته؛ حال انتقاله رسميًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.
الإعلامي فابريزيو رومانو أعلن اتفاق كانتي مع نادي الاتحاد؛ حيث سيخضع لمجموعة من الفحوصات الطبية النهائية، قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.
ونفى ديشامب في مؤتمر صحفي، نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، استبعاد كانتي أو أي لاعب آخر من قائمته، كعقوبة لهم للانتقال إلى دوري روشن السعودي.
وأَضاف مدرب منتخب فرنسا: "سوف أتابع كل اللاعبين الذين سيرحلون إلى هناك.. فتلك اختياراتهم ولا أتدخل فيها، وما يهمني بالأساس مستواهم الفني ولياقتهم البدنية".
وزفّ ديديه ديشامب، بشرى سارة إلى نجولو كانتي بالذات؛ قائلًا: "مع هذا اللاعب بالتحديد.. سوف استمر في ضمه إلى صفوف المنتخب؛ حتى ولو لعب مباريات قليلة".
جدير بالذكر أن كانتي يُعاني من إصابة حاليًا، في الوقت الذي يستعد فيه منتخب فرنسا؛ لمواجهتي جبل طارق واليونان، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024.
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