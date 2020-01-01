ما حقيقة رحيل عبدالزراق حمد الله إلى نيوكاسل أو أستون فيلا؟

فريقي أستون فيلا و نيوكاسل مُهتمان بالتعاقد مع لاعب النصر عبدالرزاق حمد الله في الميركاتو الصيفي

كشفت موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي عن وجود اهتمام إنجليزي بالتعاقد مع اللاعب عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر الحالي.

وقال الموقع أن فريقي أستون فيلا و نيوكاسل مُهتمان بالتعاقد مع لاعب النصر عبدالرزاق حمد الله في الميركاتو الصيفي.

وبالتأكيد وبالمنطق لن تُفرط إدارة العالمي في حمد الله حتى لو سيرحل إلى الدوري الإنجليزي، نظرًا لقيمته الفنية.

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الأمر الأخر وهو المنطق بعد وصول اللاعب إلى عامه الـ30 مما يجعل رحيله إلى الدوري الإنجليزي صعبًا في مثل هذا السن، خاصة وإنه يلعب في مركز المهاجم.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك، فالقوانين تحرم اللاعب من هذه الخطوة، لأنه لا يُشارك مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، ولم تصل نسبة مشاركاته إلى 75%، وهو لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

أخيرًا، الشرط الجزائي في عقد حمد الله مع النصر يصل إلى 18 مليون يورو، وهو المبلغ الذي لن تدفعه هذه الأندية من أجل ضم لاعب وصل إلى عامه الـ30.

ويمتد عقد عبدالرزاق حمد الله مع النصر حتى نهاية صيف 2022 ومن الصعب أن تتخلى عنه إدارة العالمي.

وأكدت تقارير مُقربة من اللاعب أنه ملتزم، بإكمال عقده، وأشار إلى أن مروجي هذه الأخبار يهدفون إلى زعزعة الفريق، وأن إدارة النادي تواصل عملها الاحترافي.

يُذكر أن المهاجم المغربي كان قد حسم لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين محققًا العديد من الأرقام القياسية، حيث أنهى الموسم مسجلاً 34 هدفًا.