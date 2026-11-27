وترددت أنباء في الساعات الماضية، عن إمكانية قطع إعارة فولتماده إلى يوفنتوس؛ ومن ثم إجراء "صفقة تبادلية" بين نيوكاسل والأهلي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027".

هذه الصفقة؛ هي انتقال النجم الألماني الشاب إلى الفريق الأهلاوي، مقابل حصول نيوكاسل على خدمات المهاجم الإنجليزي المخضرم إيفان توني.

حقيقة انتقال فولتماده إلى الأهلي

وفي هذا السياق.. وصف باخمان في تصريحات خاصة لموقع "العربية. نت"، مساء اليوم الجمعة، أنباء انتقال فولتماده إلى الأهلي؛ بأنها "كلام فارغ".

وأكد وكيل أعمال نيك فولتماده، أن اللاعب لن يغادر الملاعب الأوروبية، وهو في هذا العمر الصغير "24 سنة".

وشدد على أن المهاجم الألماني، يركز على مسيرته مع يوفنتوس حاليًا؛ كما يرغب في الاستمرار بالدوريات الكبيرة، خلال الفترة القادمة.

نيوكاسل.. بين فولتماده وتوني

تعاقد نادي نيوكاسل يونايتد مع فولتماده، في صيف عام 2025، قادمًا من الفريق الألماني شتوتجارت، في صفقة قُدرت قيمتها بـ75 مليون يورو.

وسجل فولتماده 11 هدفًا وصنع 6 آخرين، خلال 53 مباراة رسمية مع الفريق الإنجليزي؛ الذي قرر إعارته إلى يوفنتوس في صيف العام الحالي، ولمدة موسم رياضي واحد فقط.

وبنفس الوقت؛ أصبح اسم نيوكاسل مرتبطًا بالتعاقد مع توني بشكل مستمر، رغم أن عقد المهاجم الإنجليزي مع الأهلي يمتد حتى 30 يونيو 2028.