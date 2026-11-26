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احتلت مباراة الجزيرة الإماراتي وجول جوهار الإيراني، في دوري أبطال آسيا 2، مساحة واسعة في الأوساط الرياضية، خلال الساعات الماضية، بسبب الظهور المثير للجدل لحكم المباراة، السوري حنا حطاب، ورسائل التشكيك حول إدارته للمباراة، وهو في حالة سكر.

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الجدل تمثل في لقطة الحكم بالدقيقة 32، عندما توجه لاعبو جول جوهار إليه من أجل المطالبة بإشهار بطاقة حمراء، للاعب الجزيرة، مايلسون، على إثر عرقلته للاعب سهل سحراي، إلا أن المفاجأة تمثلت في أن الحكم توجه إلى حارس الفريق الإماراتي، إرسين ديستانوجلو، وأشهر البطاقة الصفراء في وجهه، بدلًا من مايلسون، فيما تقرر استبدال حطاب، والاستعانة بالحكم الرابع، لإدارة الشوط الثاني.

الحكم يرد على إدارته للمباراة "مخمورًا"

وأظهرت عدسة المباراة، المدير الفني لجول جوهار، وهو يوجه إشارة تحمل اتهامًا ضمنيًا للحكم بأنه تحت تأثير الكحوليات، فيما نقل موقع Varesh3 تصريحات عن مسؤولي النادي الإيراني، بأن الحكم ليس في حالته الطبيعية.

هنا، قرر الحكم السوري حنا حطاب، الرد على تلك المزاعم، ببيان عبر حسابه على منصة (فيسبوك)، مؤكدًا أنه بصدد إصدار بيان رسمي، يوضح فيه جميع الحقائق حول ما حدث في المباراة الآسيوية، معربًا عن رفضه لرسائل الإساءة التي تعرض لها، هو وعائلته، فضلًا عن احتفاظه بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ساهم في التشهير به.

وفي هذا السياق، نشر الحكم الدولي محمد قزاز، رسالة تكشف حقيقة ما حدث في مباراة الجزيرة وجول جوهار، مؤكدًا أن الحكم حطاب، كان يعاني من هبوط الضغط، فيما أشار الإعلامي العماني عيسى سعيد، إلى أن ما حدث مع الحكم السوري كان نتيجة انخفاض مستوى السكر في الدم، ما تسبب في فقدانه التركيز والوعي، كما أنه خضع للفحص الطبي بعد المباراة، ولم يكن في حالة سكر كما تم تداوله.

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وأشار عيسى سعيد إلى أن حنا حطاب هو شاب سوري مجتهد يعيش في البرازيل، ويعد من حكام النخبة في آسيا، مؤكدًا براءة الحكم السوري من كل الاتهامات التي نسبت إليه في الساعات الماضية.

مسيرة حنا حطاب

ويملك الحكم السوري صاحب الـ37 عامًا، مسيرة تحكيمية في العديد من البطولات الآسيوية، فرغم أنه أدار مباراة واحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال موسم 2025-2026، إلا أنه سبق وأن أدار العديد من المباريات في البطولة الكبرى، بمسماها القديم، فضلًا عن قيادة 10 مباريات في تصفيات كأس العالم، ناهيك عن مباراة بكأس آسيا "2023"، بين هونج كونج وإيران، ودورة الألعاب الآسيوية.