"حقوق البث قيد المراجعة" .. الكرة الإنجليزية تعاقب روسيا مجددًا

يعتقد ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، أن رومان أبراموفيتش قد اتخذ "القرار الصحيح" بعرض تشيلسي للبيع، وقال إن تغيير الملكية يمكن أن يتم في غضون 10 أيام فقط.

حيث قد أعلن أبراموفيتش نيته لبيع النادي في وقت سابق، في غضون الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان ماسترز قد اعتبر ملكية الملياردير الروسي لنادي ستامفورد بريدج "غير مستدامة" في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتحدث الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز عبر قمة فاينانشيال تايمز لأعمال كرة القدم في لندن، عن بعض الملفات الخاصة بكرة القدم الروسية أيضًا.

ماذا قال ريتشارد عن غزو روسيا لأوكرانيا؟

أكد ماسترز أنه سيكون هناك إظهار للدعم لأوكرانيا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية هذا الأسبوع وأن صفقات البث في روسيا "قيد المراجعة".

وأكد ماسترز أيضًا أن عنصر حقوق الإنسان في اختبار الملاك والمديرين في كرة القدم الإنجليزية يجري النظر فيه مع الدوري الإنجليزي الممتاز بالتشاور مع منظمة العفو الدولية.

وردًا على سؤاله حول مدى سرعة بيع تشيلسي، قال ماسترز: "أعتقد أن أسرع حدث قمنا به على الإطلاق هو 10 أيام، لكن هذا لا يعني أن الرقم القياسي لا يمكن هزيمته".

وواصل: "عادةً ما يستغرق الأمر عددًا من الأسابيع، لكن ذلك سيعتمد على مدى تعقيد الصفقة حقًا وعدد الملاك المحتملين".

وتابع: "شريطة أن تكون المعلومات سهلة الفهم وتوفر لنا الإجابات الصحيحة، يمكن القيام بذلك بسرعة نسبيًا".

وأضاف: "إنه القرار الصحيح، فقد تصاعد الموقف بسرعة لا تصدق خلال الأيام السبعة الماضية وتوصل إلى نتيجة صحيحة مفادها أنه غير مستدام في البيئة الحالية".

وأردف: "إنه قرار مرحب به ومن الواضح أنه من أجل الجميع، بما في ذلك المعجبين، كلما انتهت عملية البيع واكتملت في وقت أسرع كلما كان لدى الجميع يقين في وقت أقرب."

ماذا عن العقوبات الموجهة للكرة الروسية؟

عند سؤال ماسترز حول إمكانية وقف بث الدوري الإنجليزي في روسيا أجاب: "حقوق البث في روسيا قيد المراجعة".

وتابع: "أود أن يرى الشعب الروسي قوة الإحساس في الدوري الإنجليزي الممتاز وكرة القدم الإنجليزية في نهاية هذا الأسبوع، لكننا سننظر إليهم عن كثب فيما يتعلق بالإيقاف أو الإنهاء في ظل الظروف الحالية".

وردًا على سؤاله حول العقوبات المستمرة ضد الرياضيين والفرق الروسية في جميع أنحاء عالم الرياضة قال: "أنا لست سياسيًا ولكن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤثر عليها هو أن يتم إخراج بوتين بطريقة ما من دوره واستبداله بشخص آخر".

وأكد ماسترز أن الدوري الإنجليزي الممتاز يدرس إضافة عنصر حقوق الإنسان إلى اختبار أصحابها ومديريها.

وأضاف: "لقد أجرينا محادثات مفيدة للغاية مع منظمة العفو الدولية حول هذا النوع من الأشياء".

جدير بالذكر أن رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الحالي كان قد حدد مبلغ 3 مليارات جنيه إسترليني لمن يريد الحصول على النادي في الوقت القادم.

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