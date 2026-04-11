حقق فريق PSV واجبه الرياضي بفوزه الواثق على فريق سبارتا

حقق فريق PSV مساء السبت فوزاً قوياً على سبارتا روتردام. انتهت المباراة التي أقيمت على ملعب «هت كاستيل» بنتيجة 0-2 لصالح بطل الدوري، بفضل هدفي ريكاردو بيبي قبل نهاية الشوط الأول مباشرة وإسماعيل سايباري في الدقائق الأخيرة. ولم يتمكن سبارتا من تقديم رد فعل يذكر، على الرغم من بعض الفرص التي أتيحت له.

أعطى بيتر بوس الفرصة في PSV لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيرًا هذا الموسم، ومن بينهم الموهبة الكبيرة نوح فرنانديز. حل رايان فلامينغو محل جيردي شوتن المصاب بشدة في خط الدفاع. وشارك فابيان ميرين البالغ من العمر 17 عامًا لأول مرة في الدوري الهولندي كبديل مع PSV في الدقائق الأخيرة.

بدأت المباراة بدقيقة صمت مؤثرة تكريماً لأيقونة نادي سبارتا تشارلز فان دير ستين. بعد صافرة البداية، سعى بي إس في إلى التسجيل بسرعة البرق. سجل ياريك غاسيوروفسكي هدفاً برأسه في غضون دقيقة واحدة، لكن الهدف ألغي بعد تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR) بسبب لمسة يد من غوس تيل في مرحلة الإعداد للهدف.

ظلت المباراة حية في الدقائق الأولى، مع فرص متبادلة. نجا رايان فلامينغو مبكراً من بطاقة حمراء بعد مخالفة على شونسوكي ميتو الذي كان على وشك اختراق الدفاع، بينما شكل سبارتا أول خطر من خلال ركلة حرة وركلة ركنية. كان بي إس في مهملاً في الاستحواذ على الكرة، لكنه ظل يشكل تهديداً.

في منتصف الشوط الأول، توقف اللقاء مؤقتًا بسبب الدخان الناجم عن الألعاب النارية التي أطلقت من قسم المشجعين الزائرين. قبل ذلك بقليل، كان إسماعيل سايباري قد أصاب القائم. بعد استئناف المباراة، حصل PSV على فرصة كبيرة عن طريق ريكاردو بيبي، لكن اللاعب الأمريكي سدد الكرة من مسافة قريبة بجوار المرمى.

ومع ذلك، جاء الهدف الأول في لحظة حاسمة. في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، سجل ريكاردو بيبي هدفاً برأسه من عرضية رائعة من تيل: 0-1. احتج سبارتا على مخالفة محتملة في اللحظات التي سبقت الهدف، لكن الهدف ظل قائماً ودخل بي إس في الاستراحة متقدماً.

بعد الاستراحة، استمرت المباراة لفترة طويلة دون أحداث تذكر. حاول فريق سبارتا الضغط، لكنه لم يستطع تشكيل تهديد حقيقي أمام لاعبي أيندهوفن الذين لعبوا بتحكم تام. كانت أكبر فرصة من نصيب جوشوا كيتولانو، الذي لم يتمكن من التعامل بشكل جيد مع عرضية حادة.

في الدقائق الأخيرة، حسم PSV المباراة نهائياً. مرر كوهايب دريوش الكرة بشكل مثالي إلى إسماعيل سايباري، الذي سددها بهدوء في مواجهة الحارس: 0-2. وبذلك انهار مقاومة سبارتا، وأكمل PSV المباراة دون مشاكل.