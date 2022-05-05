حقائق جديدة في قضية كنو .. وثيقة ستزلزل كل شيء

كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، عن وثيقة جديدة ستظهر في قضية محمد كنو لاعب وسط الهلال، بعدما وقع على عقد مع النصر وقام بتجديد عقده مع العالمي.

ما هي قصة توقيع كنو على ورقة بيضاء؟

أشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية، إلى أن محمد كنو أكد خلال جلسته أمام لجنة الاحتراف، على أن نادي النصر تفاوض معه قبل دخوله الفترة الحرة.

وأضافت الصحيفة أن كنو قام بتقديم إقرارًا بأنه غير مسؤول عن ما قدم للجنة باسمه، وأنه قام بالتوقيع على ورقة دون أي محتوى، وتم استخدامها.

محمد كنو قام بإخلاء مسؤوليته من هذه الورقة، في إقرار رسمي حمل توقيعه وبصمته، كما ذكرت الصحيفة السعودية، ليورط نادي النصر. اقرأ التفاصيل

وثيقة ستزلزل كل شيء في قضية كنو!

الجماز رد على تغريدة نشرها الإعلامي فهد الروقي، يسخر فيها من أقوال محمد كنو للجنة الاحتراف، في القضية التي تم إصدار فيها عقوبات ضد اللاعب وناديه الهلال.

الروقي كتب تغريدة جاء فيها: "اللجنة: هل أخبرت الهلال بتوقيعك للنصر، اللاعب: لا، اللجنة: أخوك جاب لنا ورقة من دفتر أبو 40، اللاعب: الورقة غير صحيحة، اللجنة: متى فاوضك النصر؟ اللاعب: قبل دخولي الفترة الحرة، اللجنة تعاقب الهلال واللاعب عشان ورقة مشقوقة من دفتر".

من جانبه رد الجماز على تصريحات الروقي قائلًا في تغريدة: "حقائق جديدة ستكون صادمة، وسيندم صاحب الورق من دفتر أبو 40، فهناك وثيقة ستزلزل كل شيء وسننتظر!".

حقائق جديدة ستكون صادمة .. وسيندم صاحب الورقة من دفتر ابو 40 .. فهناك وثيقة ستزلزل كل شيئ .. وسننتظر !! https://t.co/4MpDbta0SA — عبدالرحمن الجماز (@Aljamaz8910) May 4, 2022

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