حفل في قصره يحضره 500 شخص .. نيمار يضرب بالتباعد الاجتماعي عرض الحائط

نيمار مستهتر بخصوص كورونا

تلقى النجم البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جيرمان الكثير من الانتقادات بعد أن نشرت قناة "O Globo" أنباء حول الحفل الذي سيستمر حتى العام الجديد في منزله في ماجارتيبا.

الحفل سيستمر 5 أيام في قصر نيمار الخاص بحضور 500 شخص، في الوقت الذي توقفت فيه احتفالات الكريسماس بسبب الوباء هذا العام.

لا يبدو أن الوباء سبب كافٍ لبعض الشخصيات ولاعبي كرة القدم للتوقف عن مثل هذه الممارسات حفاظًا على صحة البشر وأرواحهم في ظروف استثنائية كالتي نعيشها اليوم.

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من المحتمل جدًا بالنظر إلى تصرفاته المعتادة أن النجم البرازيلي نيمار قد نظم حفلًا خاصًا به، ومع وصول أعياد الميلاد وتوقف كرة القدم في فرنسا.

و يبدو أنه وجد أكثر من سبب كافٍ للاحتفال مع أصدقائه ومعارفه، ولكن دون أن يضع في حسبانه أن تجمع 500 شخص في مكان واحد لأيام متواصلة سيكون كارثة كبرى.

في الساعات الأخيرة، كشف الصحفي أنسيلمو جويس في عموده بصحيفة أو جلوبو أن لاعب كرة القدم نظم حفلًا سيتسبب في موجة غضب لدى نادي باريس سان جيرمان والجميع في البرازيل.

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يذكر أن نيمار يعاني من إصابة منذ بداية الشهر الحالي كان من المفترض أن تبعده عن الملاعب حتى نهاية العام الجاري على أن يعود بداية من يناير.