حفل بيجامات جديد .. نجوم مانشستر سيتي يواصلون الاحتفالات بمظهر غريب!

مظهر غير معتاد في احتفالات مانشستر سيتي المتواصلة بالثلاثية..

قاد جاك جريليش وإرلينج هالاند احتفالات نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي بالثلاثية مساء الإثنين، حيث ظهر الثنائي وهما يرتديان البيجامات في ملهى ليلي بمدينة مانشستر، بعد موكب الاحتفالات الذي نظمه النادي.

مانشستر سيتي تمكن من إكمال الثلاثية في موسم 2022-2023 مساء السبت الماضي بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر الإيطالي، ليضيف اللقب القاري إلى لقبي الدوري والكأس المحليين.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت أن هالاند قام بارتداء زي حريري على شكل بيجامة ذهبية، مع الميداليات الخاصة ببطولات الموسم الحالي حول رقبته.

أما جريليش، فقد اختار نفس المظهر، لكن بلون أسود، حيث كان يرتدي بيجامة حريرية تشبه بيجامة هالاند.

الاحتفال الجديد شهد حضور العديد من اللاعبين مع زوجاتهم، أمثال رياض محرز، وإلكاي جوندوان، وكايل ووكر، كما انضم المدرب بيب جوارديولا إلى لاعبيه حيث شوهد وهو يخرج من السيارة عند وصوله إلى الملهى الليلي.