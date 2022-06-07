حفرة ابتلعت قدم لاعب .. أزمة غريبة في ملعب مباراة النمسا والدنمارك

ملعب إرنست هابيل في النمسا شهد عدة أزمات خلال مباراة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

شهد ملعب "إرنست هابل" في العاصمة النمساوية فيينا واقعتين غريبتين خلال مباراة النمسا والدنمارك، التي أقيمت مساء الإثنين في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

الأزمة الأولى تمثلت في انطلاق المباراة بعد موعدها الأصلي بحوالي 90 دقيقة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي أصاب الحي الثاني في العاصمة النمساوية.

وبعد تدارك أزمة الطاقة، أقيمت المباراة بصورة طبيعية، وتمكن منتخب الدنمارك من الفوز بنتيجة 2-1، لكن ما حدث في نهاية المباراة كان غريبًا بحق.

وتم فتح حفرة في أرضية الملعب، وفي محاولة لاستيعاب عمقها، وضع أندرياس سكوف أولسن جناح الدنمارك ساقه في الحفرة، وبدا أنها تبلغ عشرات السنتيمترات.

لكن لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى، على الرغم من الخطر الواضح الذي تعرض له لاعبو المنتخبين.

وأكد بيير إيميل هويبيرج نجم الدنمارك أن مثل ذلك الأمر ليس مقبولًا حتى في مستويات الهواة.

وقال لاعب وسط توتنهام بعد المباراة: "ليس لدي أي فكرة عما حدث، هذا لا يجب أن يحصل حتى في مستويات الهواة".

ومن المقرر أن يحل منتخب فرنسا ضيفًا على النمسا بعد ثلاثة أيام، وتفيد تقارير شبكة "سكاي سبورتس" بأن الفنيين في ملعب "إرنست هابل" ليسوا قلقين من هذه المشكلة، ويصرون على أنه سيتم إصلاحها في أسرع وقت.

اقرأ أيضًا ..

صيف السيدات وتيد لاسو ووثائقيات ممتعة .. أين تذهب حتى بداية الموسم الجديد؟

المرصد الدولي: صلاح الـ 81 وغياب بنزيما .. أغلى 100 لاعب في العالم

جول إنسايدر | رونالدو والبحث عن النجاح المضمون مع الشيف بوراك