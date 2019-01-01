حضور 5 آلاف مشجع لمواجهة الأهلي وكانو سبورت

الأهلي يواجه كانو سبورت للتأهل للدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، خطابًا رسميًا من الجهات الأمنية بشأن الحضور الجماهيري في لقاء كانو سبورت.

ويواجه الأهلي نظيره كانو سبورت الغيني، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، يوم 29 سبتمبر الجاري على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

ووفقًا لما نشرته الصحف المصرية، أن الأهلي تلقى خطابًا رسميًا من الجهات الأمنية بالموافقة على حضور الجماهير في لقاء كانو سبورت الهام في مشوار الفريق بالبطولة الإفريقية.

وأشار الخطاب أن العدد المحدد للحضور الجماهيري في لقاء كانو سبورت، هو 5 آلاف مشجع، حيث جاءت الموافقة بسبب إقامة اللقاء على ملعب برج العرب.

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وتعمل إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي تحضير التذاكر وطرحها للجماهير خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حضور اللقاء.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كانو سبورت في لقاء الذهاب الذي أقيم في غينيا الاستوائية، بهدفين دون رد لصلاح محسن ووليد سليمان.