حصاد 2018 | محمد صلاح وعام تاريخي!

كيف كان عام نجم مصر وليفربول؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

دون شك، سيبقى عام 2018 خالدًا في ذاكرة النجم المصري محمد صلاح للأبد، حتى لو كانت الأعوام القادمة أفضل منه، إلا أن العام القريب من نهايته قد يُوصف بأنه نقطة الانطلاق لمسيرة اللاعب نحو القمة.

وكان صلاح قد أتم انتقاله من روما إلى ليفربول صيف 2017، وقد بدأ موسمه بشكل ممتاز، لكن مدى النضج والمسؤولية التي أظهرها على ملعب آنفيلد في النصف الثاني من الموسم كانت ملفتًا للنظر، بجانب الأهم وهو الثبات على المستوى الرائع الذي قدمه في النصف الأول من الموسم.

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صلاح بدأ عام 2018 بمواجهة من العيار الثقيل وختمه بنفس الأمر، إذ كانت البداية بإحراز هدف وصناعة أخر في الفوز على مانشستر سيتي 4-3 في الرابع من يناير، والنهاية بإحراز هدف وصناعة آخر أمام آرسنال في الـ29 من ديسمبر، وبينهما كانت هناك الكثير من اللحظات الرائعة والقليل من اللحظات السلبية وبعض الأرقام المذهلة، نتعرف على كل هذا في التقرير التالي.

أفضل لحظات محمد صلاح في 2018

الهدف الرائع ضد مانشستر سيتي في أولى مباريات العام لمحمد صلاح، هدف بتسديدة بعيدة أثار جنون الجماهير وظل مثار حديث الناس لعدة أسابيع.

المباراة ضد واتفورد في 17 مارس لن تُمحى أبدًا من ذاكرة النجم المصري، إذ شهدت إحرازه لسوبر هاتريك للمرة الأولى في تاريخه وهو إنجاز من الصعب جدًا تكراره.

آخر مباريات البريميرليج للموسم الماضي ضد برايتون، صلاح يُسجل هدفًا يحسم به صراع هدافي البطولة لصالحه أمام هاري كين، ليس هذا فقط بل يُصبح أفضل هداف لموسم واحد في تاريخ البطولة برصيد 32 هدفًا متجاوزًا آلان شيرار وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز، وكذلك الهداف التاريخي لليفربول في موسم واحد.

مواجهة بورنموث خلال الموسم الجاري، أحرز لاعب المقاولون العرب سابقًا الهاتريك لأول مرة في البريميرليج (بعد السوبر هاتريك ضد واتفورد)، ويُمكن القول أن تلك المباراة كانت نقطة إعادة انطلاق لصلاح بعد تراجع مستواه قليلًا.

ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام روما، لعب صلاح مباراة رائعة سجل خلالها هدفين وصنع مثليهما ليقود فريقه للفوز بنتيجة 5-2، هي النتيجة التي ساعدته على تفادي مفاجأة روما إيابًا بالانتصار 4-2.

لعب نهائي دوري أبطال أوروبا كان بالتأكيد لحظة لا تُنسى، إذ أصبح أول لاعب مصري يفوز بهذا الشرف، وهو خامس لاعب عربي يصل لنهائي البطولة القارية.

نصل للحظة التي قد تكون الأفضل في عام صلاح، لحظة تسديدة ركلة الجزاء الحاسمة بنجاح ضد الكونجو ليصل بمنتخب مصر لنهائيات كأس العالم بعد غياب دام 28 عامًا.

وأخيرًا لحظة إحراز هدف مصر الأول في كأس العالم بعد هدف مجدي عبد الغني ضد هولندا، وأحرزه صلاح ضد روسيا، ومن ثم أتبعه بهدف آخر ضد السعودية.

أسوأ لحظات محمد صلاح في 2018

نهائي دوري الأبطال ولحظة الاصطدام مع سيرجيو راموس وخروج صلاح مصابًا في كتفه تاركًا فريقه يخسر اللقاء.

الخسارة أمام روسيا في نهائيات كأس العالم، كانت المباراة الأولى له والثانية للفراعنة، وقد خسر المنتخب مما قلص كثيرًا حظوظه في التأهل للدور القادم.

الخسارة أمام السعودية والخروج من مونديال روسيا دون أي نقطة وبثلاث خسائر.

أرقام محمد صلاح في 2018

لعب صلاح 50 مباراة مع ليفربول في جميع البطولات خلال 2018، سجل خلالهم 37 هدفًا منهم هدفين من خارج منطقة الجزاء و4 أهداف من ركلات جزاء.

صنع صلاح 15 هدفًا لزملائه في الريدز، وبلغ مجموع الفرص التي صنعها 99 فرصة منهم 25 فرصة مؤكدة للتسجيل.

حصل النجم المصري على 46 فرصة محققة للتسجيل، سجل 24 منها وأهدر 22 بنسبة نجاح تتجاوز بقليل الـ50%.

سجل صلاح 3 ثنائيات، وأحرز الهاتريك مرتين منهم مرة تحولت إلى السوبر هاتريك كما أسلفنا.

أتم 85 مراوغة ناجحة وسدد 78 تسديدة على المرمى، وسدد 3 مرات في القائمين والعارضة.

في الدوري الإنجليزي، لعب صلاح 35 مباراة سجلا خلالها 28 هدفًا وصنع 12 هدف، وهو أكثر اللاعبين تركًا لبصمته على الأهداف برصيد 40 هدفًا.

في دوري أبطال أوروبا، لعب المصري 13 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

لعب مباراة واحدة في كأس إنجلترا سجل خلالها هدفًا واحدًا، ولعب مباراة أخرى في كأس الرابطة لم يُسجل خلالها.

لعب صلاح 5 مباريات رسمية مع منتخب مصر خلال عام 2018، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفين، بجانب مباراة أخرى ودية كانت ضد البرتغال سجل خلالها هدف واحد.

إنجازات محمد صلاح خلال عام 2018

هداف البريميرليج موسم 2017-2018 كأول لاعب مصري وعربي يُحقق هذا الإنجاز، وهو ثاني لاعب أفريقي يُتوج بتلك الجائزة بعد ديديه دروجبا الذي فاز بها مرتين مع تشيلسي.

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018، وهو أول لاعب مصري وعربي وأفريقي يفوز بتلك الجائزة المقدمة من رابطة الدوري.

أفضل لاعب في البريميرليج من اختيار رابطة اللاعبين المحترفين، ليُصبح ثاني لاعب يفوز بالجائزة من الوطن العربي وأفريقيا بعد رياض محرز.

أفضل لاعب في البريميرليج من اختيار رابطة النقاد الرياضيين، وهو أول لاعب مصري وعربي وأفريقي يحصل عليها.

لاعب الشهر في البريميرليج 2017-2018 مرتين، خلال فبراير ومارس 2018.

لاعب الشهر في البريميرليج 2017-2018 من رابطة اللاعبين المحترفين مرتين، خلال فبراير ومارس 2018.

أفضل لاعب في ليفربول لموسم 2017-2018، مرة من اختيار الجماهير وأخرى من اختيار لاعبي الفريق.

لاعب الشهر في ليفربول 4 مرات خلال عام 2018، في فبراير ومارس وإبريل وأكتوبر.

جائزة BBC لأفضل لاعب في أفريقيا عام 2018.

مرشح بجانب 9 لاعبين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018، وسيُعلن الاتحاد الأفريقي عن الفائز يوم 8 يناير القادم.

لاعب في الفريق المثالي للبريميرليج للموسم الماضي، وكذلك في فريق دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي.

أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2017-2018 من مجلة أونز الفرنسية.

جائزة بوشكاش من الفيفا لأجمل هدف لعام 2018.

ثالث أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018، ويتفوق عليه لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو في الجائزة المقدمة من الويفا.

ثالث أفضل لاعب في العالم لعام 2018، ويسبقه مودريتش ورونالدو في الجائزة المقدمة من الفيفا.

المركز السادس في جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

ثالث أفضل لاعب في قائمة جول 50 المقدمة من موقع جول لعام 2018.

أفضل هدافي الدوري الإنجليزي خلال موسم واحد على مدار تاريخه، إذ أحرز 32 هدفًا ليتخطى الثلاثي رونالدو وسواريز وشيرار أصحاب الـ31 هدفًا لكل منهم.

أفضل هداف أفريقي لموسم واحد من دوري أبطال أوروبا، إذ أحرز 11 هدفًا خلال الموسم الماضي من البطولة، وهو كذلك أفضل هداف أفريقي لموسم واحد من البريميرليج بـ32 هدفًا.

أول لاعب في تاريخ البريميرليج يتخطى بعدد أهدافه 3 فرق من البطولة، فقد تجاوز بأهدافه الـ32 فرق هدرسفيلد وبورنموث وسوانسي سيتي.

أول لاعب في تاريخ البريميرليج يُسجل خلال 24 مباراة ضمن موسم واحد من البطولة.

صاحب أكبر عدد من الأهداف تُسجل بالقدم اليُسرى خلال موسم واحد من الدوري الإنجليزي، فعلها بإحراز 25 هدفًا في الموسم الماضي.

أكثر لاعبي ليفربول فوزًا بجائزة لاعب الشهر في الفريق خلال موسم واحد، فاز بها 7 مرات خلال موسم 2017-2018 بجانب مرة واحدة فاز بها بالمشاركة مع زميله لوفرين.

أكثر لاعبي البريميرليج فوزًا بجائزة لاعب الشهر خلال موسم واحد، فاز بها 3 مرات خلال الموسم الماضي.