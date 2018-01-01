حصاد 2018 | رونالدو في زعامة أوروبا ويكتب فصلاً جديدًا لمسيرته

عام 2018 كان مثاليًا لرونالدو على مستوى الأندية سواء مع ريال مدريد أو يوفنتوس

فيسبوك تويتر محمد عماد

انتهى عام 2018 ولم يتوج البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية أو جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم كما كان ينتظر عشاقه، لاعب توج بدوري أبطال وهداف المسابقة، لذلك لولا وجود كأس العالم في هذا العام لنجح الدون في التفوق على غريمه الأزلي ليونيل ميسي والتربع على عرش لاعبي العالم للمرة السادسة في مسيرته.

نجاح منتخب كرواتيا في كأس العالم وتألق مودريتش حرم رونالدو من الجوائز الفردية، ولكنه لم يخفِ حقيقة أرقامه القياسية.

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رُغم رحيله عن ريال مدريد خلال الصيف، إلا أن رونالدو البالغ من العُمر 33 عامًا أنهى عام 2018 وهو متربع على عرش هدافين نادي ريال مدريد، الذي أحرز له 28 هدفًا في ستة أشهر فقط، في حين أن النجم الويلزي جاريث بيل أحرز 27 هدفًا في 12 شهرًا.

في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، أحرز رونالدو 15 هدفًا، ليتوج على رأس هدافي المسابقة بفارق أربعة أهداف عن أقرب ملاحقيه روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح.

وبعد انتقاله من ريال مدريد ليوفنتوس في صفقة مدوية في ميركاتو الصيف تخطت حاجز الـ 100 مليون يورو، ها هو رونالدو يتربع على عرش هدافي الكالتشيو بعد انتصاف الموسم، برصيد 13 هدفًا.

عام للتاريخ لصاروخ ماديرا، أعاقه فقط الظهور المتواضع لمنتخب البرتغال في المونديال، ولكن عام 2019 سيشهد سعي رونالدو للظفر بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، حيث توج بالكأس ذات الأذنين أربع مرات بقميص ريال مدريد ومرة وحيدة مع مانشستر يونايتد، فهل يقود الدون يوفنتوس للعودة لزعامة أوروبا الغائبة عنه منذ عام 1996، أم ينتظر الهداف التاريخي للبطولة لعام آخر لمحو دموع السيدة العجوز؟