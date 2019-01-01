حصاد الجولة الـ6 من الدوري الإماراتي.. الشارقة يحافظ وديربي سلبي في أبو ظبي ومواجهة التوأم

"جول" يستعرض حصاد الدوري الإماراتي في الجولة السادسة

شهدت الجولة السادسة من دوري الخليج العربي الإماراتي، مباريات مثيرة بين أندية البطولة من أجل اقتناص مراكز أفضل خلال الموسم الحالي.

ونستعرض معكم خلال التقرير التالي أبرز أحداث الجولة السادسة من دوري الخليج العربي.

ديربي أبو ظبي "سلبي" والتوأم وجهًا لوجه:

تعادل نادي الجزيرة مع العين سلبيًا، على ملعب "هزاع بن زايد" في ديربي أبوظبي حيث كان يسعى الفريقين لخطف الثلاث نقاط لأنها هامة جدًا بالنسبة للطرفين في مشوار الدوري المحلي.

وشهدت المباراة مواجهة خاصة داخل الملعب عندما واجه عمر عبدالرحمن "عموري" فريقه السابق وليس هذا فقط، بل واجه أخيه محمد عبدالرحمن لاعب العين.

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الشارقة يحافظ على الصدارة والعين وشباب الأهلي يترقبون

واصل فريق الشارقة تصدر دوري الخليج العربي بالفوز على الفجيرة في الجولة السادسة ليتصدر برصيد 16 نقطة ويلاحقه كلًا من شباب الأهلي دبي والعين برصيد 13 نقطة.

5 كروت حمراء

شهدت الجولة السادسة إشهار الحكام 5 كروت حمراء مباشرة في أوجه اللاعبين، كان ترتيبها فواز عوانة وسيهيل التوبي من بني ياس أمام اتحاد كلباء، وعبدالله صالح من الفجيرة أمام الشارقة، خالد سيل من الوصل، ومحمد علي شاكر من العين أمام الجزيرة.

الوصل يواصل الاستفاقة المحلية

واصل فريق الوصل تحقيق نتائج إيجابية وتحقيق الفوز على حتا في المباراة الثانية على التوالي في دوري الخليج العربي وهو الفوز الثاني له في البطولة بالموسم الحالي بعد الفوز على الظفرة الجولة الماضية.

وحقق الوصل الفوز على حتا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "زعبيل" حيث ارتفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن في ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي.