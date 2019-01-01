حصاد ألميريا - بصعوبة سلسلة اللا هزيمة مستمرة وتركي آل الشيخ يبحث فك النحس

كتيبة جوتي قاتلت حتى عادت بنقطة التعادل

خاض ألميريا هذا الأسبوع مواجهة صعبة للغاية، إذ حل ضيفًا أمام فوينلابرادا بملعب فيرناندو توريس، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإسباني للدرجة الثانية، والتي أقيمت في 15 من الشهر الجاري.

وعادت كتيبة المدرب الإسباني جوتي بنقطة ثمينة في اللحظات الأخيرة من المباراة، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

هذا التعادل رغم أنه قطع ثلاثة انتصارات متتالية لألميريا إلا أنه حافظ به على وجوده في المركز الثاني بجدول الترتيب، بجانب حفاظه على سلسلة اللا هزيمة المستمرة منذ 11 مباراة.

ملخص المباراة:

دخل الفريق الذي يملكه الوزير السعودي تركي آل الشيخ، اللقاء بطريقته المعتادة 4-4-2، حيث ضم التشكيل:

شوط اللقاء الأول جاء سلبيًا، لكنه شهد عدد من الهجمات الخطيرة للضيوف، بينما جاءت الأربعة أهداف في الـ45 دقيقة الثانية.

وفي الدقيقة 61، تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول عن طريق أنتونيو كريستيان، وسرعان ما أضافوا الهدف الثاني بعدها بثماني دقائق، سجله كارليس سالفادور.

ألميريا عاد للمباراة وقلص الفارق بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة 77 من تسديدة أرضية قوية بأقدام مونيوز.

وفي الدقيقة 4+90، أدرك سيكو التعادل للضيوف من رأسية رائعة بعد متابعة لعرضية من ضربة ركنية، أفلت بها فريقه من الهزيمة.

تصريحات ما بعد المباراة:

مدرب ألميريا جوتي قال في تصريحاته عقب المباراة: "التعادل في الشوط الأول كان عادلًا، لكننا في الشوط الثاني لم ندخل المباراة إلا بعدما أصبحت النتيجة 2-1 لصالح الخصم، في الأخير نحن سعداء للغاية بالنقطة التي حصلنا عليها، رغم أن لاعبي الخصم إذا لم يهدروا كثير من الوقت، لكانت النتيجة مختلفة.

" نحاول تصحيح الأوضاع الدفاعية والهجومية، بجانب أننا من ناحية الجانب البدني لم نصل إلى المستوى المثالي، لكن بشكل عام الفريق في حالة جيدة والدليل أننا لم نخسر على مدار ست مباريات متتالية في عهدي".

تعليق تركي آل الشيخ على اللقاء:

جاء تعليق مالك ألميريا على اللقاء بطريقة مازحة مع مواطنه عبد الله خوقير، المتواجد حاليًا بإسبانيا، حيث وصفه بالنحس على الفريق.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا ناس رجعوا النحس من إسبانيا، ذبحني".

ياناس رجعو النحس من اسبانيا ذبحني pic.twitter.com/b04ARluuCF — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 15, 2019

موقفه بجدول الترتيب:

هذا التعادل رفع رصيد ألميريا إلى النقطة 36 في وصافة جدول الترتيب، بفارق سبع نقاط عن الصدارة، ومتفوقًا بثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، بينما يأتي فوينلابرادا في المركز الرابع برصيد 33 نقطة.

المباراة المقبلة:

تخوض كتيبة جوتي غدًا الخميس، مباراة الدور الثاني بكأس ملك إسبانيا أمام تاماريسيتي، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الرياض.

أما على صعيد الدوري، فيلاقي فريق بونفيرادينا، في 22 من الشهر الجاري، على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ضمن الجولة الـ21.