حصاد ألميريا - أسبوع التعثر بالكأس والدوري وزيارة إنسانية

ألميريا لم يستطيع أن يحقق أي انتصار خلال هذا الأسبوع!

أسبوع التعثرات في مسيرة فريق ألميريا الإسباني، بعد الخروج المبكر من بطولة كأس ملك إسبانيا، والخسارة في الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

ودع ألميريا كأس ملك إسبانيا، بعد الخسارة أمام تاماريسيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية، يوم الخميس الماضي.

ثم خسر ألميريا على أرضه ووسط جماهيره في الدوري، أمام فريق بونفيرادينا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضيع فرصه تقليص الفارق مع قادش المتصدر، بعد تعثره هو الآخر أمام نومانسيا بخسارة المباراة.

ملخص الخروج من الكأس:

دخل فريق ألميريا مباراة تاماريسيتي بطريقة لعب "4-1-2-3"، حيث ضم التشكيل الآتي:

ألميريا تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق فالنتين أوزورنوفور، قبل أن يتعادل تاماريسيتي عن طريق داني زيزو في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 81 تمكن إيروس ديالجادو من تسجيل الهدف الثاني لفريق تاماريسيتي، وتعادل نيكولا ماراس في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وتمكن تاماريسيتي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 105 عن طريق فيليكس هيرنانديز، ليقود فريقه للفوز على ألميريا.

زيارة إنسانية:

حرص لاعبو نادي ألميريا على زيارة إحدى مستشفيات ألميريا، حيث قاموا بتوزيع الهدايا على الأطفال بمناسبة عيد الميلاد.

تصريحات جوتي قبل مباراة الدوري:

"نريد أن نفوز بآخر مباراة لنا في 2019، نريد من اللاعبين أن يستعيدوا عافيتهم في أسرع وقت ويكونوا مستعدين لمباراة يوم الأحد القادم".

ملخص خسارة الدوري:

حرص الإسباني جوتي، المدير الفني لألميريا، على تغيير طريقة اللعب في مباراة الدوري، ليلعب بطريقة 4-4-2، حيث ضم التشكيل الآتي:

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المباراة المقبلة:

سيحصل فريق ألميريا على إجازة بمناسبة أعياد الميلاد، على أن يخوض أولى مبارياته أمام فريق لوجو مساء يوم السبت 4 يناير 2020 في العام الجديد.