حشيش يوفنتوس.. تاجر مخدرات يروج بضاعته بشعار "البيانكونيري"

الغرائب المرتبطة بعالم كرة القدم لا تتوقف، حيث قام تاجر مخدرات في ليبيا باستخدام شعار نادي يوفنتوس على مخدر الحشيش الذي يروجه.

السلطات الليبية من القبض على تاجر المخدرات متلبسًا ببيع نصف كيلو من مادة يشتبه في كونها مخدر الحشيش، الأمر هنا عادي، لكن غير العادي كان أنه قام بطباعة شعار يوفنتوس الإيطالي على المخدرات.

أحد الحسابات المهتمة بمدينة تورينو الإيطالية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، نشرت خبر القبض على تاجر المخدرات الليبي.

News from the world 😂😳 A drug dealer in Libya 🇱🇾 was promoting his drugs using the Juve logo. pic.twitter.com/kxLCpnVceD — Around Turin (@AroundTurin) November 23, 2021

كما نشر الحساب الخاص بالمدينة التي ينتمي إليها يوفنتوس صورًا للمخدرات التي تحمل شعار "السيدة العجوز".



الخبر الذي جاء عبر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ليبيا لم يذكر شيئًا عن النادي الإيطالي، لكن ذكر تفاصيل القبض على تاجر المخدرات، واعترافه بحيازته كمية أخرى تصل إلى كيلو ونصف من نفس النوع.

وجاء في الخبر أن قيمة المضبوطات التي تصل إلى نصف كيلو تبلغ 9000 دينار ليبي.

وبطبيعة الحال، تم تحويل تاجر المخدرات إلى النيابة الليبية، التي ستتعامل معه وفقًا للقانون الخاص بتجارة المخدرات في البلاد.

ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للسخرية هنا، أن يوفنتوس قام في عام 2017 بتغيير شعاره السابق من أجل أن يتماشى أكثر مع الأعمال التجارية، لكن بكل تأكيد فإن إدارة "البيانكونيري" لم تكن تقصد ذلك النوع من الأعمال.

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