حسين عبد الغني: نعم! كنت أفتعل المشكلات في الملعب

محمد نور يكشف عن واقعة تسببت في تتويج النصر بالدوري

اعترف حسين عبد الغني لاعب والمدير التنفيذي لنادي النصر السابق، بأنه كان يفتعل بعض الأزمات بالاتفاق مع زملائه قبل بعض المباريات، كاشفًا عن الأسباب التي تدفعه لذلك.

لماذا كان يفتعل حسين عبد الغني الأزمات داخل النصر؟

خلال تصريحات لبرنامج "ملعب SBC" قال عبد الغني: "في مرة أنا وعبد الله العنزي الذي أعتبره من أقرب الأشخاص لي، وخلال مباراة في آسيا، وكان معنا سلمان القريني، وأخبرناه بأننا سنقوم بافتعال مشكلة بيننا لأن الفريق مطمئن للمباراة".

Shahid Shahid

وتابع: "منذ التمرين يظهر الفريق مطمئن جدًا للمباراة، وهذه المؤشرات كانت توحي بأننا لن نفوز بها، بسبب الاسترخاء والخمول الذي وجدناه من اللاعبين".

المدير التنفيذي السابق للنصر أضاف: "تلك الأجواء تدفعك لتقوم بافتعال مشكلة ما لكي يركز الجميع في المباراة، وهناك مدربين تجدهم يتعصبون من أقل الأشياء، لكي يعود اللاعبين إلى وضعهم الطبيعي".

استبعاد النجوم دافع للتألق وتحقيق الانتصارات

ومن جهته علق محمد نور نجم الاتحاد والنصر السابق، حيث قال: "هناك حالات رب ضرة نافعة، بأن يكون هناك لاعب مهم في الفريق وتحدث مشكلة ويتم استبعاده من المعسكر، وتجد الفريق يقدم مباراة لم يقدمها منذ 10 سنوات".

واستدل نور في حديثه قائلًا: "حدث هذا الأمر مع نادي النصر، بعدما تم استبعاد اللاعبين البرازيليين وهذه من الأسباب التي جعلتنا نحقق بطولة الدوري".

وشهد موسم 2013-2014 قيام إدارة النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي وقتها، باستبعاد الثلاثي البرازيلي المحترف في الفريق، بعدما رفضوا خوض مباراة ديربي الرياض أمام الهلال، بسبب المطالبة بالحصول على مستحقاتهم، وحقق بالفعل النصر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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