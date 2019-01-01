حسين عبد الغني مبددًا الإشاعات: الاعتزال قراري الخاص وأنا من سيتخذه

رد صارم من لاعب الأهلي

رد حسين عبد الغني مدافع الأهلي بصرامة على الإشاعات التي تتناول مستقبله وتتحدث عن اعتزاله كرة القدم نهائيًا هذا الموسم، خاصة مع ابتعاده عن مباريات فريقه في الدوري السعودي منذ اللعب أمام الاتفاق.

ولعب حسين عبد الغني أساسيًا أمام الهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا ثم مباراتي العدالة والاتفاق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وجميعها تحت قيادة المدرب السابق برانكو إيفانكوفيتش.

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وغاب اللاعب السعودي عن مباراة الوحدة وهي آخر مباريات برانكو، وكذلك عن مواجهات الفتح والنصر والفيحاء والتعاون والحزم والاتحاد، وكانت الأربعة الأولى تحت قيادة المدرب السعودي صالح الحمادي، فيما آخر مباراتين بإشراف المدرب الحالي كريستيان جروس، وعاد عبد الغني للظهور خلال المباراة الودية الأخيرة أمام الفيحاء.

وكان خلافًا قد نشب بين حسين عبد الغني وصالح المحمدي، إذ استبعده المدرب من تدريبه الثاني مع الفريق لعدم التزامه ومن ثم أبدى للإدارة رغبته في استبعاده، وقد غاب اللاعب بالفعل عن التدريبات بجانب 4 مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ومباراة ودية أمام الانتصار.

كل تلك الأحداث أدت لظهور العديد من الأقاويل حول اعتزال اللاعب وسط الموسم الجاري، لكنه نفى الأمر تمامًا بقوله لصحيفة الاقتصادية السعودية "غير صحيح ما يثار حول رغبتي في التوقف عن الركض، الاعتزال قرار خاص، أنا من سيحدده".

وأضاف "أتدرب حاليًا مع المجموعة، متى ما رأيت عدم قدرتي على العطاء بالتأكيد سيكون هناك حديث آخر ولكن ما زلت قادرًا على العطاء، أسعى مع زملائي إلى تحقيق النتائج الإيجابية والبطولات هذا الموسم".