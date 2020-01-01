حسين عبدالغني يقف مع الأهلي وغموض مصير المؤشر وباسم العطا الله

ينتهي عقد عبدالغني مع الراقي في شهر أغسطس المُقبل

قالت تقارير صحفية محلية أن إدارة النادي الأهلي السعودي توصلت إلى اتفاق مع اللاعب حسين عبدالغني قائد الفريق لتمديد عقده إلى نهاية الموسم الجاري 2019\2020.

وينتهي عقد عبدالغني مع الراقي في شهر أغسطس المُقبل، ويستوجب على إدارة النادي تمديد عقد اللاعب حتى يستمر مع الفريق.

وكانت إدارة النادي الأهلي بدأت في التحرك من أجل تجديد عقود بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في شهر أغسطس المُقبل.

المزيد من الفرق

وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة النادي عقب قرار لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بضرورة موافقة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم على التجديد من أجل مواصلة مشوارهم مع فرقهم في بطولة الدوري.

صحيفة "الرياضية" أكدت أن قائد الفريق عبدالغني لم يضع أي شروط مادية من أجل البقاء مع الفريق لنهاية الموسم.

في الإطار نفسه، مازال موقف الثنائي سلمان المؤشر وباسم العطا الله، من البقاء غامضًا حيث تنتهي عقودهم قبل شهر أغسطس مما قد يحرمهم من التواجد مع الفريق في بطولة الدوري.

وتأمل إدارة الأهلي في بقاء الثلاثي، حيث مازال الفريق يسعى للحصول على مقعد آسيوي وكذلك المنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكانت لجنة الاحتراف قد أبلغت الأندية بضرورة تجديد عقود اللاعبين حتى 15 سبتمبر المُقبل للأندية التي تشارك في بطولة الدوري، وحتى 5 أكتوبر للأندية المتواجدة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.