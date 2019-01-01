حسين عبدالغني : مواجهة الوصل ستكون صعبة بسبب الزحف الجماهيري

يلتقي يوم السبت المقبل أمام الوصل في مباراة ذهاب دور الـ 8 من بطولة كأس زايد للأندية العربية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

شدد قائد النادي الأهلي السعودي حسين عبد الغني لاعب النادي الأهلي، على صعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه أمام الوصل الإماراتي.

الأهلي السعودي يلتقي يوم السبت المقبل أمام الوصل في مباراة ذهاب دور الـ 8 من بطولة كأس زايد للأندية العربية.

توقعات حسين عبدالغني للمباراة إنها ستشهد حضوراً جماهيراً كبيراً من قبل جماهير المنافس، مما يجعل المباراة صعبة في الملعب.

صور من وصول بعثة النادي الأهلي إلى دبي لمواجهة الوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ8 من #كأس_زايد_للأندية_الأبطال ✈️



(📸: @ALAHLI_FC ) pic.twitter.com/x406zj9eSz — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 14, 2019

وأكد عبدالغني عقب وصول بعثة الأهلي إلى مطار دبي، أن المباراة تجمع بين أشقاء، والتنافس سيكون في الملعب فقط.

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يُذكر أن نادي الوصل الإماراتي كان قد أعلن عن تخصيص 10% من مقاعد ملعب "زعبيل" أي نحو 8500 ومقعد لجمهور الأهلي السعودي في مباراة البطولة العربية.