حسين الشحات: وقعت على عقود انضمامي للأهلي في الشارع

لاعب الأهلي الجديد يكشف كواليس توقيعه على عقود انضمامه للأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حسين الشحات، لاعب فريق النادي الأهلي، على أنه قام بالتوقيع على عقود انضمامه للقلعة الحمراء، في أحد شوارع القاهرة.

حسين الشحات قال خلال تصريحات لقناة أون سبورت: "تلقيت اتصالًا هاتفيًا من محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، وأخبرني بأن القلعة الحمراء توصلت لاتفاق مع العين".

لاعب الأهلي الجديد تابع: "محمد مرجان طلب مني الحضور من أجل التوقيع على عقود انضمامي للنادي الأهلي". اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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صاحب الـ25 عامًا أردف: "اتصل بي أمير توفيق أيضًا من الإمارات، وعبيد حماد عضو مجلس إدارة العين، وأخبرني بالتوصل لاتفاق مع الأهلي".

وأشار الشحات إلى أنه تواجد في أحد الشوارع المجاورة للنادي الأهلي، وقام بالتوقيع على العقود قبل ساعات قليلة من الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة.

حسين الشحات: أتمنى أن أرتدي القميص رقم 22، رقم الكابتن محمد أبو تريكة، ولكن على أن أطلب هذا الأمر من أحمد الشيخ.@trikaofficial pic.twitter.com/TneCvGKShm — جول مصر (@goaleg) January 6, 2019

وبعد سؤاله عن الرقم الذي يريد أن رتديه بالأهلي، قال الشحات: "أتمنى ارتداء القميص رقم 22 الخاص بالنجم محمد أبو تريكة، ولكن أحمد الشيخ يرتديه الآن".

واختتم حسين الشحات تصريحاته موجهًا الشكر إلى محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعد كلماته له بعد الانضمام للقلعة الحمراء.

الأهلي تعاقد مع حسين الشحات من العين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مقابل 6 ملايين دولار للنادي الإماراتي.