حسين الشحات: هدفين بـ 150 مليون؟ قميص الأهلي لا يقدر بثمن

تصريحات حسين الشحات عقب تتويج الأهلي بالدوري الحادي والأربعين

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال حسين الشحات إن الأهلي بقميصه وجماهيره وإنجازاته لا يقدر بثمن، وإنه سعيد للفوز بأول بطولة له بقميص المارد الأحمر

وكان الأهلي قد نجح في حسم لقب الدوري بفوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بهدف لعلي معلول وثنائية لحسين الشحات.

— جول مصر (@goaleg) July 24, 2019

وعقب المباراة قال حسين الشحات إن الفوز بلقب الدوري أهم بالنسبة له من تسجيل الهدفين في مباراة الحسم أمام المقاولون..

وأضاف: "قميص الأهلي لا يقدر بثمن، وجمهور الأهلي يستحق هذه الفرحة التي أشعر بالفخر بالمساهمة فيها ولو بشكل بسيط"

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يذكر أن الزمالك قد فاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ولكن انتصاره فقط ضمن له التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا ولم يشفع له في المنافسة على لقب الدوري.