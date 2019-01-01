فيديو | حسين الشحات في استاد هزاع بن زايد لتشجيع العين أمام الجزيرة

جم الأهلي حسين الشحات استغل وجود فريقه في الإمارات لحضور مباراة فريقه السابق العين ضد الجزيرة

استغل حسين الشحات نجم الأهلي المصري تواجده في الإمارات مع فريقه لإقامة معسكر تدريبي خارجي لحضور مباراة فريقه السابق العين ضد الجزيرة في دوري الخليج العربي.

وانتهى الشوط الأول من قمة الجولة السادسة لدوري الخليج العربي بالتعادل السلبي مع طرد محمد شاكر مدافع العين بعد صافرة البداية بـ13 دقيقة.

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وأظهرت الكاميرا تواجد حسين الشحات في المدرجات وقد تبادل أطراف الحديث مع عمر عبد الرحمن "عموري" خلال دخول اللاعبين للعب الشوط الثاني من اللقاء المقام على استاد هزاع بن زايد.

ونشر أحد المشجعين مقطع فيديو مع الشحات وصفه خلاله بأنه أوفى محترف في تاريخ العين، مؤكدًا حب جماهير البنفسجي الكبير للاعب المصري.

وكان الشحات قد ارتدى قميص العين في يناير 2018 معارًا من مصر المقاصة، قبل أن يشتري النادي عقده في الصيف التالي، وقد انتقل للأهلي خلال يناير 2019 بعدما تألق بشدة مع الفريق الإماراتي وخاض معه كأس العالم للأندية والتي حل بها وصيفًا بعد خسارته النهائي أمام ريال مدريد.

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