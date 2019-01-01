حسين السيد ينتظر عرضًا إماراتيًا للرحيل عن الأهلي

الإسماعيلي يرغب في ضم حسين السيد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن حسين السيد ظهير أيسر الأهلي المصري ينتظر في الوقت الحالي عرضًا للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان السيد قد عاد للأهلي بعد فترة إعارة في فريق الاتفاق السعودي، قدم خلالها أداء مميز قد يجعله هدفًا لبعض الأندية خلال الفترة الحالية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن اللاعب مطلوب في الإسماعيلي لتدعيم الجبهة اليسرى خلال الموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز.

وأشارت التقارير أن اللاعب لم يرد على عرض الإسماعيلي حتى الأن، بسبب انتظاره لعرضًا إماراتيًا خلال المرحلة المقبلة.

ويعاني الإسماعيلي من قلة اللاعبين في الجبهة اليسرى حيث يسعى محمود جابر المدير الفني في حل هذه الأزمة قبل بداية الموسم الجديد.

وكان حسين السيد قد استبعد من قائمة الأهلي الإفريقية في الموسم الجديد، وهو ما دفعه للبحث عن عرض للرحيل من الفريق.