حسين السيد يكشف حقيقة مشادته مع شيكابالا في لقاء الزمالك والإسماعيلي

حدثت مشادة بين حسين السيد وشيكابالا خلال لقاء الزمالك والإسماعيلي

كشف حسين السيد، الظهير الأيسر لفريق النادي الإسماعيلي، والمعار من صفوف طلائع الجيش، عن حقيقة حدوث أزمة بينه وبين محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق نادي الزمالك.

الإسماعيلي تلقى خسارة من نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 13 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

السيد قال خلال تصريحات تليفزيونية: "إن شاء الله سنستمر على نفس المستوى خلال الفترة القادمة، واستطعنا تقديم مباراة جيدة أمام الزمالك، وما نحتاجه هو مساندة الجماهير".

وتابع: "لاعبو الإسماعيلي صغار في السن، ويحتاجون للدعم ومساندة الجماهير، وأنا سعيد بتواجدي بالقلعة الصفراء، وأتمنى تقديم مستوى جيد وأن أكون إضافة للفريق".

وعن ما حدث بينه وبين محمود شيكابالا، قال حسين السيد: "شيكابالا لاعب كبير ولم يحدث أي مشكلة معه، وما حدث مجرد نرفزة ملعب".

واختتم السيد تصريحاته قائلًا: "حازم إمام تعمد الضرب في أحد الهجمات، وهو ما دفعني لمطالبة الحكم بمنحه بطاقة صفراء، واعتذرت بعد المباراة للحكم، وقال لي أنه لم يكن يعلم أنني حصلت على بطاقة صفراء من قبل".

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ويعاني الإسماعيلي في مسابقة الدوري الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر "قبل الأخير" بترتيب فرق الدوري المصري برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن وادي دجلة صاحب المركز الأخير.