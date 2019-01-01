حسين السيد: علاقتي بالاتفاق شبه منتهية وهذه حقيقة مفاوضات الهلال

لاعب الأهلي المعار تلقى عديد العروض السعودية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد المحترف المصري حسين السيد؛ لاعب الاتفاق السعودي، أنه ملتزم بعقده مع ناديه حتى آخر يوم، موضحًا تلقيه عدة عروض خلال الفترة الحالية، لم يحسم أمره منها بعد.

المصري صاحب الـ27 عامًا كان قد انضم للاتفاق في يناير عام 2018 قادمًا من الأهلي المصري، على سبيل الإعارة، التي من المقرر انتهائها في 29 من يونيو الجاري.

وقال السيد، في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية: "الاتفاق أرسل لي خطابًا للانتظام في مران الفريق في 24 من الشهر الجاري، أي قبل موعد رحيلي عن الفريق بخمسة أيام، هذا الأمر قد يكون طبيعيًا من الناحية النظامية، والله أعلم بالنوايا، في الأخير أنا لاعب محترف، احترم عقدي وأطبق كل الشروط، ومن حقهم مطالبتي بالحضور ومهنيتي توجب عليّ الالتزام".

وأضاف: "علاقتي بالاتفاق تنتهي في 29 من يونيو، وأنا ملتزم بذلك، لكن بشأن التجديد فالعلاقة شبه منتهية، حتى الآن لم أستلم راتبين من مستحقاتي، لكنني لا أرى ذلك أمرًا غير طبيعيًا، خاصة وأن إدارة النادي وافية تمامًا في المستحقات".

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بسؤاله عما تردد بوجود مفاوضات مع مسؤولي الهلال السعودي، أجاب: "لم أحدد الوجهة المقبلة لي بعد، هناك أحاديث جانبية لا أستطيع الإفصاح عنها، لكن بعيدًا عن الغرور فإن تردد اسمي بين الجماهير دليل على نجاح تجربتي مع الاتفاق.

"سمعت عن مفاوضات الهلال من المقربين لي، لأنني لست حاضرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة برمضان، الهلال نادٍ كبير ويمتلك نجومًا كبار، لكن الجمهور يتمنى والقرار الأول والأخير بيد الإدارة النادي والجهاز الفني".

واختتم: "هناك عدة عروض وصلت إلى وكيل أعمالي من أندية سعودية، وبعد انتهاء عقدي مع الاتفاق رسميًا سنقوم بدراستها، الوضع حاليًا مجرد أحاديث مترامية الأطراف، ولا أعتقد أن الحديث عنها وهي غير رسمية من المهنية، لذا التزم والصمت، ولكل حادث حديث، وعقدي مع الأهلي المصري سارٍ".

يذكر أن الظهير الأيسر شارك مع الاتفاق الموسم الجاري في 25 مباراة، سجل خلالهم هدفين وصنع آخر.