حسن سهيل: لأول مرة لا يوجد إصابات في تشكيل الإمارات
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
كشف حسن سهيل مشرف المنتخب الإماراتي، عن استعدادات الأبيض لمواجهة قيرغيزستان، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس أمم آسيا.
المنتخب الإماراتي سيخوض غدٍ الأثنين مباراته أمام نظيره قيرغيزستان، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس أمم آسيا 2019.
مشرف الإمارات قال خلال تصريحات لقناة دبي الرياضية: "عرضنا فيديوهات التي تبين نقاط الضعف والقوة في قيرغيزستان، وعقدنا العديد من الاجتماعات، ووضعنا الخطة المناسبة لأداء المباراة".
حسن سهيل تابع: لأول مرة فريقنا متكامل ولا توجد إصابات بعودة سيف راشد والأمور جاهزة والجميع جاهز ويستطيع المشاركة".
وأردف: "جميع اللاعبين يستطيعوا التأقلم مع خطة المدرب زاكيروني، والحمد لله خلال الفترة الماضية، دورنا إعداد اللاعبين بدنيًا ومعنويًا، وأعتقد أن اللاعبين على قدر مسؤولية، وخبرة ومباراة الغد فاصلة وفريق قيرغيزستان مرتب وجيد".
تصريح حسن سهيل مشرف منتخبنا الوطني قبل مواجهة قيرغيزستان#كأس_آسيا #كأس_آسيا2019 #الامارات٢٠١٩ #منصة_آسيا #الأبيض pic.twitter.com/XA6kyLIYrA — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 20, 2019
سهيل واصل: "لا يوجد فريق يدخل المباراة يقول أنه فائز، الجميع يعتمد على الجهد والنتيجة، مباريات اليوم أثبتت أن الكرة الآسيوية بشكل ملحوظ وهو الأمر الذي سيجعلنا أن ننظر للأمام".
وعن خوض الإمارات مباراة قيرغيزستان بالقميص الأخضر لأول مرة، قال سهيل: "الجميع متحفز للون الأخضر، وإن شاء الله يكون فال خير علينا".
المنتخب الإماراتي تأهل متصدرًا للمجموعة الأولى، ليواجه قيرغيزستان في دور الثمن نهائي لكأس أمم آسيا.