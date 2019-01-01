حسن سهيل: لأول مرة لا يوجد إصابات في تشكيل الإمارات

المشرف العام على المنتخب الإماراتي يتحدث عن استعدادات الأبيض لمواجهة قيرغيزستان

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف حسن سهيل مشرف المنتخب الإماراتي، عن استعدادات الأبيض لمواجهة قيرغيزستان، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس أمم آسيا.

المنتخب الإماراتي سيخوض غدٍ الأثنين مباراته أمام نظيره قيرغيزستان، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس أمم آسيا 2019.

مشرف الإمارات قال خلال تصريحات لقناة دبي الرياضية: "عرضنا فيديوهات التي تبين نقاط الضعف والقوة في قيرغيزستان، وعقدنا العديد من الاجتماعات، ووضعنا الخطة المناسبة لأداء المباراة". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

حسن سهيل تابع: لأول مرة فريقنا متكامل ولا توجد إصابات بعودة سيف راشد والأمور جاهزة والجميع جاهز ويستطيع المشاركة".

وأردف: "جميع اللاعبين يستطيعوا التأقلم مع خطة المدرب زاكيروني، والحمد لله خلال الفترة الماضية، دورنا إعداد اللاعبين بدنيًا ومعنويًا، وأعتقد أن اللاعبين على قدر مسؤولية، وخبرة ومباراة الغد فاصلة وفريق قيرغيزستان مرتب وجيد".

سهيل واصل: "لا يوجد فريق يدخل المباراة يقول أنه فائز، الجميع يعتمد على الجهد والنتيجة، مباريات اليوم أثبتت أن الكرة الآسيوية بشكل ملحوظ وهو الأمر الذي سيجعلنا أن ننظر للأمام".

وعن خوض الإمارات مباراة قيرغيزستان بالقميص الأخضر لأول مرة، قال سهيل: "الجميع متحفز للون الأخضر، وإن شاء الله يكون فال خير علينا".

المنتخب الإماراتي تأهل متصدرًا للمجموعة الأولى، ليواجه قيرغيزستان في دور الثمن نهائي لكأس أمم آسيا.