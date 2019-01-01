حسن الهيدوس: سنقدم أداء أفضل أمام كولومبيا المرشح للقب

هل يحقق منتخب قطر الفوز على كولومبيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حسن الهيدوس، قائد وصانع ألعاب منتخب قطر، على أن فريقه دخل أجواء بطولة كوبا أمريكا، بعد مباراة باراجواي الأولى لهم في البطولة القارية.

المنتخب القطري سيواجه نظيره الكولومبي مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الثانية، في دور المجموعات، ضمن منافسات كوبا أمريكا المقامة في البرازيل.

الهيدوس قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "سنلعب أمام منتخب كولومبيا، والذي بات واحدًا من المرشحين للتتويج باللقب، بعد الفوز على الأرجنتين".

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⚽️ فيرمينو يحرز الهدف الأول

❌ إلغاء الهدف بداعي الخطأ

⚽️ خيسوس يسجل الهدف الثاني

❌ تقنية الفيديو تلغي الهدف

⚽️ كوتينيو يحرز الثالث

❌ تقنية الفيديو تلغي الهدف pic.twitter.com/0YEY4UISRI — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

صانع ألعاب قطر تابع: "سنقدم أمام كولومبيا أداء أفضل مما قدمناه أمام باراجواي، لأن هدفنا هو تحقيق أفضل النتائج في كوبا أمريكا".

قائد قطر اختتم تصريحاته قائلًا: "أريد أن أشكر الجماهير التي قامت بالمؤازرة في مباراتنا الأولى، وأتمنى أن تواصل دعمنا في باقي مشوارنا في البطولة، وسنعمل على إسعادها بتحقيق نتائج إيجابية".

العنابي القطري تمكن من التعادل مع باراجواي بهدفين لمثلهما في مباراته الافتتاحية، بعدما كان متأخرًا بهدفين دون رد.