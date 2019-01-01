حسن الهيدوس لجول : الروح الرياضية غلفت مباراة السعودية وقطر جاهزة لأي منافس

التفكير في الوصول إلى النهائي غير موجود لديهم، وذلك لأنهم يفضلون السير خطوة بخطوة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد حسن الهيدوس على أهمية الخطوة التي حققها المنتخب القطري بتصدر المجموعة الخامسة والتأهل عن جدارة إلى دور الـ16 ببطولة كأس آسيا 2019.

وحسم المنتخب القطري قمة المجموعة لصالحه أمام المنتخب السعودي، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ليضرب العنابي موعداً قوياً مع المنتخب العراقي في الدوري المقبل.

مهاجم المنتخب القطري قال في تصريحاته لمراسل "جول" أن التأهل في الصدارة أمر هام في ظل المجموعة القوية التي تواجدوا فيها. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأضاف الهيدوس أن التفكير في الوصول إلى النهائي غير موجود لديهم، وذلك لأنهم يفضلون السير خطوة بخطوة.

ورداً على أجواء مباراتهم أمام الأخضر من داخل الملعب، أكد الهيدوس أن الروح الرياضية هي من سادت المباراة، والتعامل بين اللاعبين كان محترم بشكل كبير وواضح.

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👕 نتائج مباريات المنتخبات

📊 ترتيب المجموعات

🔝أفضل لاعب في الجولة

⚽️ أفضل هدف

⚽️ هداف البطولة pic.twitter.com/VbRI5ghuIe — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

حول مواجهة المنتخب العراقي، أشار الهيدوس إلى أن المنتخب القطري جاهز لمواجهة أي منتخب في البطولة وكذلك مجاراة أي منافس في القارة الآسيوية.

وفي نهاية تصريحاته لجول كشف الهيدوس عن توقعاته للمربع الذهبي، وأشار إلى أن المنتخبات المعتادة على التواجد في الأدوار النهائية هي من ستتأهل للمربع الذهبي أمثال كوريا الجنوبية واليابان وإيران وأستراليا أو قطر لو حالفها التوفيق.