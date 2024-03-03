Karim Benzema Ittihad 2024Getty
تامر أبو سيدو

حسم موقف كريم بنزيما .. جاياردو يختار أجانب الاتحاد الـ5 أمام الهلال

Karim BenzemaAl IttihadAl HilalAl Hilal v Al Ittihadدوري أبطال آسيا

المهاجم الفرنسي غاب عن المباراة الأخيرة أمام الهلال

حسم مارسيلو جاياردو المدير الفني للاتحاد اختياراته لأجانب الفريق الخمسة أمام الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وهو اللقاء الذي سيُقام يوم بعد غدٍ الثلاثاء في الرياض.

الهلال كان قد هزم الاتحاد 3-1 يوم الجمعة الماضي في دوري روشن السعودي، وقد غاب كريم بنزيما عن اللقاء للإصابة وسط آمال الاتحاديين بقدرته خوض اللقاء القاري الذي يُعد الأهم للفريق بعد خروجه من حسابات المنافسة على اللقب المحلي.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن بنزيما لن يستطيع اللحاق بلقاء الذهاب، إذ تأكد غيابه وخرج من خيارات جاياردو للمباراة ليُضاف لقائمة المصابين الطويلة والغنية بالنجوم.

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المدرب الأرجنتيني اختار كلًا من أحمد حجازي ونجولو كانتي وفابينيو ورومارينيو وعبد الرزاق حمدالله للمباراة، فيما استبعد جوتا ولويز فيليبي من اللقاء بجانب المهاجم الفرنسي.

يُشار إلى أن الاتحاد لم يهزم الهلال في أي مباراة منذ فاز عليه في الدوري السعودي 2-0 في إبريل 2021.

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