حسم الأمور؟ توخيل يرد على شائعات رحيله عن تشيلسي

قلل الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي من قيمة الشائعات التي ربطته بمغادرة "ستامفورد بريدج" بنهاية الموسم الحالي.

وخرجت تقارير صحيفة في الأيام القليلة الماضية أشارت إلى أن توخيل قد يرحل عن تشيلسي بنهاية الموسم الحالي، حيث توقع البعض أن تغيير مالك النادي قد يؤثر على استمراريته مع "البلوز".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده توخيل، الأربعاء، قبل مباراة مانشستر يونايتد يوم الخميس في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي، تحدث عن تلك الشائعات.

ماذا قال توخيل؟

توخيل قرر إغلاق الباب تمامًا أمام الأخبار التي ربطته بالرحيل عن تشيلسي في الصيف المقبل.

وقال توخيل في تصريحاته: "مع بداية فترة الاستعداد للموسم المقبل، سنبذل قصارى جهدنا، وسأكون منخرطًا تمامًا من كل قلبي وكل معرفتي".

وأضاف عن مواجهة مانشستر يونايتد: "من الصعب الفوز على بعض الخصوم، من الواضح أن مانشستر يونايتد هو هذا النوع من الخصوم بالنسبة لنا".

ماذا قدم توخيل مع تشيلسي؟

تولى توخيل تدريب تشيلسي في يناير 2021، بعد أن استلم المسؤولية من أسطورة النادي فرانك لامبارد.

وترك مدرب باريس سان جيرمان السابق وبوروسيا دورتموند انطباعًا فوريًا تقريبًا في "ستامفورد بريدج".

وقاد توخيل تشيلسي إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وكذلك كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

كما قاد توخيل تشيلسي إلى نهائي كأس إنجلترا مرتين على التوالي، ويأمل النادي في رفع الكأس على ملعب ويمبلي الشهر المقبل في مواجهة صعبة أمام ليفربول، بعد خسارته أمام ليستر سيتي في الموسم السابق.

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