حُسم الأمر .. ليفربول يحدد الموعد النهائي للتجديد لمحمد صلاح!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن الموعد النهائي الذي حدده نادي ليفربول من أجل حسم موقف النجم المصري محمد صلاح من التجديد لهم.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوتبول إنسايدر"، والذي أكد أن مجموعة فينواي سبورتس المالكة للنادي الإنجليزي قررت أن نهاية العام الجاري ستكون الموعد النهائي للتجديد.

وأوضحت التقارير أن هناك تفاؤلًا كبيرًا بإمكانية حسم كل شيء خلال الأسابيع المقبلة قبل أن ينتهي العام الجاري 2021.

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وأكدت كذلك أن المفاوضات في الوقت الحالي تعد في مرحلة حساسة للغاية، لكن هناك إصرارًا من كل الأطراف على حسمها في أسرع وقت.

في الوقت نفسه وبالرغم من رغبة الإدارة الأمريكية لليفربول في حسم كل شيء، إلا أنهم ليس لديهم النية من أجل الخضوع لمطالب محمد صلاح كاملة.

ويسعى محمد صلاح للحصول على مبلغ مالي قيمته 500 ألف جنيه استرليني في الأسبوع الواحد مع ليفربول من أجل تمديد تعاقده.

جدير بالذكر أن صلاح لعب 21 مباراة هذا الموسم في كل البطولات، وسجل 20 هدفًا وصنع تسعة مساهمًا في حلول الفريق ثانيًا بالدوري الإنجليزي حاليًا ووصوله لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.







