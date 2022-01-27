حُسم الأمر .. برشلونة يخبر ديمبيلي بالقرار النهائي حول مستقبله

حسم تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، موقفه النهائي من بقاء الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي بصفوف الفريق.

ديمبيلي عقده ينتهي مع برشلونة الصيف القادم، والمحادثات متعثرة من أجل توقيعه على عقد جديد مع النادي الكتالوني.

وكان اللاعب قد أبدى رغبته في الاستمرار في حالة عدم التجديد والرحيل بالمجان بعد نهاية عقده، لكن برشلونة يفضل التخلص منه في شهر يناير الجاري لو لم يوقع على عقد جديد.

واجتمع ديمبيلي ووكيل أعماله موسى سيسوكو مع تشافي وإدارة برشلونة، اليوم، الخميس، ليتم الإعلان عن نتيجة هذا الاجتماع.

ما هو القرار النهائي لبرشلونة حول ديمبيلي؟

أكدت إذاعة "كادينا سير" أن اللاعب فهم من خلال هذا الاجتماع، أنه لن يلعب بقميص برشلونة مرة أخرى.

ويأتي ذلك بسبب حالة الاستياء داخل النادي من تصرفات ديمبيلي، ومطالبه المالية التي تفوق الميزانية في ظل الظروف الحالية.

وهو ما سيجبر اللاعب على الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجاري، بعدما يأس برشلونة من التوصل إلى حل وسط معه.

ومن المقرر أن يبحث صاحب الـ24 سنة عن فرصة جديدة بفريق آخر خلال الأيام القليلة المتبقية، لتجنب فكرة البقاء في برشلونة من دون لعب.

وسيحاول ديمبيلي تجنب هذا السيناريو بأقصى صورة ممكنة، حتى لا يواجه الجماهير الغاضبة في المدرجات، بالإضافة لتقلص فرصه في اللعب بكأس العالم في قطر مع المنتخب الفرنسي لو لم يشارك بانتظام هذا الموسم.

تراوري هو البديل

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن تعاقد برشلونة مع أداما تراوري جناح وولفرهامبتون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء، جاء بمثابة الرسالة إلى ديمبيلي.

وأوضحت أن برشلونة أراد إظهار جديته للاعب، بأن الخيار الأمثل له الآن هو البحث عن حياة أخرى خارج كامب نو بالميركاتو الشتوي الحالي.

وأكدت إدارة النادي بقيادة الرئيس جوان لابورتا وماتيو أليماني مدير كرة القدم، على رفضها للرضوخ لمطالب اللاعب المالية الباهظة من حيث الراتب ومكافأة التجديد.

ورغم محاولة وكيل ديمبيلي لتهدئة الأوضاع في الاجتماع الذي انتهى منذ ساعات، إلا أن برشلونة موقفه كان واضحًا بقطع العلاقة تمامًا مع الجناح الفرنسي.

ومن جانبه بدأ وكيل ديمبيلي البحث عن فرص أخرى للاعب، وسط أنباء مكثفة حول اهتمام مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وتشيلسي بضمه.

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